Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧто Владимир Путин вложил в бразильский саммит

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Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.
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