Общество
КоммерсантъЧто Владимир Путин вложил в бразильский саммит
Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.
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Армия и оружие
Генерал ФСБ: контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний заявил, что в начале 2000-х годов контрразведчики отвлекли внимание зарубежных спецслужб, позволив военным создать новое секретное оружие.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Музыка
Бузова намерена выступить на «Евровидении»
Авто
Представлена новая Skoda Octavia
В Праге состоялась презентация четвертого поколения Skoda Octavia.
Армия и оружие
Украинский адмирал пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр".
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Наука
Математические способности детей не зависят от пола
Сравнив результаты, авторы работы заключили, что математические способности у детей были одинаковыми и не зависели от пола в разных возрастных группах.
Политика
Эрдоган после беседы с Трампом исключил отказ Турции от С-400
США выступают против закупки Анкарой российских систем и ранее предприняли ряд безуспешных попыток отговорить Турцию от закупки С-400.
Единоборства
Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания
Политика
Белоруссия намерена изменить договор об охране границ с Россией
Речь идёт о совместных усилиях по развитию инфраструктуры, оснащению сил и средств, привлекаемых для охраны границы.
Политика
Полномочия ректоров МГУ и СПБГУ предложили продлевать неограниченно
Депутаты Государственной думы предложили продлевать полномочия ректоров лучших вузов России — МГУ и СПБГУ — более двух раз.
Здоровье
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Происшествия
В Иркутской области осудят руководство лесоперерабатывающего холдинга
В Иркутской области завершено расследование в отношении руководства крупного лесоперерабатывающего холдинга.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Происшествия
Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
Огонь разгорелся на балконах жилого дома на западе Москвы, спасателям удалось локализовать пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
Армия и оружие
Выбор концепции транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября
Выбор концепции среднего военного транспортника вместо Ан-12 отложили до конца ноября. Об этом сообщили "РИА Новости".
Технологии
Роскосмос потратит 17 миллионов рублей на новогодние подарки
Роскосмос закупит несколько тысяч новогодних подарков на 17 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы «Спарк-маркетинг».
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.