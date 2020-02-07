Энергетика
Rusvesna.suЧто будет «после»: как Россия справится без нефти
Нефтяной пик прогнозируется в течение 10–15 лет, затем спрос на это сырье неизменно начнет снижение. Поэтому многие компании уже сейчас задумываются о постепенном «энергетическом переходе».
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Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Политика
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Политика
Трамп уволил нескольких человек за показания против него
Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Кино
Netflix назвал запрещенные в ряде стран фильмы
Сотрудники стримингового сервиса Netflix составили перечень фильмов и сериалов, которые нельзя показывать в некоторых странах.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Политика
Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет
Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.
Хоккей
Ковальчук заинтересовал три клуба НХЛ
Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук попал в список интересов трех клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sportsnet.
Наука
Китайскими учеными найден промежуточный хозяин коронавируса
В ходе исследований китайские ученые выяснили, что бетакоронавирус панголинов на 99% схож по своей структуре с коронавирусом, который поражает человека.
Экономика
Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%
Средний размер назначенных в 2019 году пенсий вырос в России на 6% и составил 14 163 рубля, следует из обнародованного доклада Росстата о социально-экономическом положении страны.
Происшествия
Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище
В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
Матч завершился победой канадской команды в овертайме со счётом 5:4. Один из голов "Торонто" записал на свой счёт Остон Мэттьюз, который тем самым довёл число заброшенных шайб в сезоне до 40 и сравнялся с Александром Овечкиным из "Вашингтона".
Шоу-бизнес
Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью
Отец известной российской певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь, находясь в коме, плакала за несколько дней до смерти.
Армия и оружие
В украинской армии впервые создали командование медицинскими силами
Происшествия
Двое детей провалились под лед в Тосненском районе, один погиб
Сегодня утром, на карьере под поселком Шапки Тосненского района под лед провалились двое детей. При этом одного удалось вытащить.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Происшествия
В США баскетболисты избили своего тренера
По информации сотрудников правоохранительных органов, баскетболисты избили тренера во вторник вечером прям перед входом в школу.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Общество
Власти Праги назовут в честь Немцова площадь перед посольством РФ
Площадь намерены переименовать в честь Бориса Немцова. Соответствующее заявление сделал градоначальник Праги Зденек Гржиб.
Авто
Renault Duster получил двигатель и интерьер от Arkana
Салон и общий интерьер южноамериканского Renault Duster тоже повторяет своего румынского тезку.
Технологии
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Гаджеты
В России появился супербюджетный Samsung Galaxy A01
Общество
Винник начал выходить из голодовки
Экстрадированный из Греции во Францию россиянин Александр Винник начал выходить из голодовки и принимать пищу, сообщил российский посол в Париже Алексей Мешков.
Космос
В 2022 году Россия отправит на орбиту спутники для показа рекламы
В 2022 году корпорация отправит в космос спутники, с помощью которых в небе будут создавать различные послания.
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Стали известны претенденты на антипремию "Золотая малина", которая дается за худшие актерские работы, сценарий, кинопесню и фильм года.