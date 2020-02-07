Нефтяной пик прогнозируется в течение 10–15 лет, затем спрос на это сырье неизменно начнет снижение. Поэтому многие компании уже сейчас задумываются о постепенном «энергетическом переходе».

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