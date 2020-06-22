Финансы
Российская газетаЧто будет с рублем на этой неделе
Снижение ключевой ставки Банком России с 5,5 до 4,5% годовых значительного влияния на позиции рубля не окажет, говорит он. По прогнозу Фенченко, курс российской валюты на этой неделе будет колебаться в диапазоне 69-69,5 рубля за доллар.
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
Общество
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Селюк заподозрил Гончаренко в расизме. ЦСКА ответил на обвинения
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
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Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
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Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Политика
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Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Общество
Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
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Авто
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Общество
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Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
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Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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В Башкирии выросла заболеваемость коронавирусом
В Башкирии за неделю выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщил Информцентр по мониторингу ситуации с заболеванием.
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Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.
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Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
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Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
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