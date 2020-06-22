Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЧто будет с рублем на этой неделе

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Снижение ключевой ставки Банком России с 5,5 до 4,5% годовых значительного влияния на позиции рубля не окажет, говорит он. По прогнозу Фенченко, курс российской валюты на этой неделе будет колебаться в диапазоне 69-69,5 рубля за доллар.
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Что будет с рублем на этой неделе

Российская газетавчера в 23:00
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