Снижение ключевой ставки Банком России с 5,5 до 4,5% годовых значительного влияния на позиции рубля не окажет, говорит он. По прогнозу Фенченко, курс российской валюты на этой неделе будет колебаться в диапазоне 69-69,5 рубля за доллар.

Что будет с рублем на этой неделе

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