Общество
ИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции
Лидируют по продажам стиральные порошки (79%), кондиционеры для белья (76%) и средства для мытья посуды (71%). В продовольственных категориях аналогичный показатель составил 50%. Чаще всего россияне приобретали шоколад (72%), творожные десерты (71%) и растворимый кофе (69%).
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Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Космос
Робота «Федора» посадили в корабль «Союз» для возвращения на Землю
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа.
РИА Новости 03:41
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ вчера в 11:43
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru вчера в 18:45
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Происшествия
СМИ обнаружили на берегу у Нёноксы радиоактивные понтоны
Двина Сегодня 04:16
Происшествия
В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 04:17
Происшествия
В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме
В Сочи произошёл пожар площадью 800 кв. м в четырёхэтажном жилом доме, пострадал один человек.
RT на русском вчера в 20:43
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Технологии
Директор по дизайну Mail.ru Group ушел из интернет-холдинга
Юрий Ветров покинул пост директора по дизайну Mail.ru Group, сообщает издание vc.ru.
Adindex.ru 05:22
Происшествия
Стало известно о выплате компенсации жертвам теракта Беслана
В апреле 2017 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 04:08
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Общество
Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников
Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:46
Политика
Зеленский пообещал депутатам Рады сохранение иммунитета
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде, заявил, что депутатам сохранят иммунитет.
Московский Комсомолец 04:19
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Киберспорт
Yooka-Laylee and the Impossible Lair выйдет 8 октября
Издатель Team 17 и разработчики из студии Playtonic Games опубликовали новый трейлер Yooka-Laylee and the Impossible Lair, в котором объявили, что платформенное приключение выйдет 8 октября 2019 года на Nintendo Switch, PS4, Xbox One и PC.
Игромания.ру 05:06
Общество
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане снизился до третьей категории, скорость ветра составляет 195 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
BFM.ru 02:40
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
RT на русском вчера в 18:02
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Происшествия
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара.
RT на русском 01:37