Общество

ИзвестияИзвестияНазваны самые популярные у россиян товары по акции

Лидируют по продажам стиральные порошки (79%), кондиционеры для белья (76%) и средства для мытья посуды (71%). В продовольственных категориях аналогичный показатель составил 50%. Чаще всего россияне приобретали шоколад (72%), творожные десерты (71%) и растворимый кофе (69%).
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Россияне «охотятся» на стиральный порошок и шоколад по промоакциям

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Исследование: россияне по промоакциям чаще всего покупают стиральный порошок и шоколад

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Исследование показало, какие товары россияне чаще всего покупают по акциям

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Россияне по акции чаще всего покупают химию и шоколад

РЕН ТВвчера в 20:33

Исследование: россияне покупают по скидкам порошок и шоколадки

Телеканал 360°01:30
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Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна

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