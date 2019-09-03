Экономика

НТРНТРЧто чаще всего россияне скупают по акциям в магазинах

Среди продовольственных товаров самыми популярными продуктами, продающимися со скидкой, являются шоколад, растворимый кофе и творожные десерты. А вот популярные некогда акционные чипсы у россиян теперь не востребованны.
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Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
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