Политика
ВедомостиЧто дает предварительное торговое соглашение США и Китая
Высокопоставленные лица США и Китая в среду, 15 января, собираются подписать предварительное торговое соглашение в Вашингтоне. Достигнутый компромисс позволил им выйти из тупика в длящейся уже два года торговой войне, хоть он и далек от того, чего хотят обе стороны.
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Политика
Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ
Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Общество
Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты
Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
Армия и оружие
55 лет в строю: за что в Египте ценят БТР-50
Машины из СССР стали поставлять в Египет 55 лет назад, они принимали самое активное участие в войнах на Ближнем Востоке в 1967 и 1973 годах.
Политика
Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
Происшествия
СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому
Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Кино
Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
Общество
Рэпер Гуф вызвал на бой дзюдоиста Носова
Гуф заявил, что у него и рэпера Slim есть вопросы к Носову. Вероятнее всего, речь идет о случае в Красноярске в 2015 году.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом
В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
Политика
Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин
Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Политика
Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью
Роспуск правительства отчасти стал неожиданностью для и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, но он продолжает работу.
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
Компания GMC представила новый внедорожник Yukon, который получит сразу три версии.
Армия и оружие
Опубликованы последствия взрыва мощнейшей российской фугасной авиабомбы
Недвижимость
Увеличение материнского капитала увеличит спрос на 6 млн кв. м жилья
Расширение программы материнского капитала увеличит спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м. Об этом сообщает «РИА-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева
Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Интернет
Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium
Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Авто
На аукционе продадут кабриолет Chrysler создателя Ford Mustang
Именно LeBaron вместе с другими автомобилями, которые построены на переднеприводной платформе, помогли Якокке спасти Chrysler от банкротства, завоевав признание и любовь автолюбителей того периода.
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа
В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
Финансы
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Гаджеты
ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey
В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).
Политика
Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.