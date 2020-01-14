Политика

ВедомостиВедомостиЧто дает предварительное торговое соглашение США и Китая

Высокопоставленные лица США и Китая в среду, 15 января, собираются подписать предварительное торговое соглашение в Вашингтоне. Достигнутый компромисс позволил им выйти из тупика в длящейся уже два года торговой войне, хоть он и далек от того, чего хотят обе стороны.
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США и Китай подписали документы по торговой сделке

Эхо Москвы00:31

Испытание миром. О заключении соглашения между США и Китаем

DP.RU13 января в 23:26

Китай в рамках сделки с США обязан нарастить закупки на $200 млрд

РИА Новостивчера в 22:36

США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

Интерфаксвчера в 21:02

В Китае заявили, что первая фаза торговой сделки с США учитывает опасения обеих сторон

ТАССвчера в 21:18

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Ведомостивчера в 13:51

Китай обязался нарастить закупки продукции США на $200 млрд

Комсомольская правда00:20
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин может стать премьер-министром РФ

Кандидатура главы ФНС России Михаила Мишустина внесена на должность премьер-министра РФ.
Время Н вчера в 11:47
Общество

Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты

Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
SterlitamakTime.ru вчера в 06:48
Армия и оружие

55 лет в строю: за что в Египте ценят БТР-50

Машины из СССР стали поставлять в Египет 55 лет назад, они принимали самое активное участие в войнах на Ближнем Востоке в 1967 и 1973 годах.
Российская газета вчера в 03:46
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Происшествия

СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.
ТАСС вчера в 19:02
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Кино

Фёдор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa 14 января в 20:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Общество

Рэпер Гуф вызвал на бой дзюдоиста Носова

Гуф заявил, что у него и рэпера Slim есть вопросы к Носову. Вероятнее всего, речь идет о случае в Красноярске в 2015 году.
Pravda.Ru вчера в 10:09
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Политика

Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 02:03
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Политика

Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью

Роспуск правительства отчасти стал неожиданностью для и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, но он продолжает работу.
РИА Новости 01:57
Авто

Представлен новый внедорожник GMC Yukon

Компания GMC представила новый внедорожник Yukon, который получит сразу три версии.
Актуальные Новости вчера в 04:59
Армия и оружие

Опубликованы последствия взрыва мощнейшей российской фугасной авиабомбы

Avia.pro 14 января в 19:02
Происшествия

Вылетевший из Петербурга в Мурманск самолет объявил о ЧС на борту

РЕН ТВ 02:02
Недвижимость

Увеличение материнского капитала увеличит спрос на 6 млн кв. м жилья

Расширение программы материнского капитала увеличит спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м. Об этом сообщает «РИА-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.
РБК 02:18
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Политика

Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Вестник Кавказа вчера в 23:37
Интернет

Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium

Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Авто

На аукционе продадут кабриолет Chrysler создателя Ford Mustang

Именно LeBaron вместе с другими автомобилями, которые построены на переднеприводной платформе, помогли Якокке спасти Chrysler от банкротства, завоевав признание и любовь автолюбителей того периода.
CarsWeek.ru вчера в 15:25
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

RT на русском 01:18
Авто

Обновлённый Volkswagen Tiguan заметили без камуфляжа

В Сети «засветился» новый кроссовер Volkswagen Tiguan во время съёмок рекламного ролика.
Тарантас Ньюс вчера в 07:39
Финансы

Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным

На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
MetalTorg.ru вчера в 01:18
Гаджеты

ФБР удалось взломать iPhone 11 Pro Max с помощью устройства GrayKey

В среду в Сети появились сообщения о том, что ФБР недавно взломало новейший смартфон iPhone 11 Pro Max, что вызывает вопрос, почему одновременно с этим американская спецслужба требует от Apple помощи в получении доступа к двум старым моделям iPhone в рамках расследования обстоятельств стрельбы на базе военно-морской авиации США в Пенсаколе (штат Флорида).
3DNews 01:01
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
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