Экономика

ВедомостиВедомостиЧто дает предварительное торговое соглашение США и Китая

Высокопоставленные лица США и Китая в среду, 15 января, собираются подписать предварительное торговое соглашение в Вашингтоне. Достигнутый компромисс позволил им выйти из тупика в длящейся уже два года торговой войне, хоть он и далек от того, чего хотят обе стороны.
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Что ждет Китай после торговой сделки с США

Газета.Ru03:38

СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

RT на русском13 января в 23:43

«Остановить кровотечение»: что означает торговая сделка США с Китаем

РИА Новости00:00

США и Китай подпишут первую фазу торговой сделки, но это лишь начало пути, считают эксперты

ПРАЙМвчера в 16:20

Первая фаза торговой сделки США и Китая. Что о ней известно сейчас?

ТАССвчера в 03:35

Как торговая сделка с Китаем повлияет на шансы Трампа остаться на второй срок? Комментарий Георгия Бовта

BFM.ru01:39

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

Российская газета13 января в 21:30
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика

Путин предложил наделить Госдуму правом формировать Правительство

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию предложил доверить Государственной Думе не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра, подчеркнув, что это большая ответственность.
Парламентская газета 05:20
Экономика

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры

Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году.
Ведомости 05:51
Происшествия

В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета 04:02
Политика

Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом

Президент РФ Владимир Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом.
ФАН 04:59
Общество

Путин объявил о введении доплаты классным руководителям

С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Комсомольская правда 04:36
Гаджеты

Huawei P40 показан на качественном рендере

The GEEK 04:28
Общество

Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения

Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 06:09
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Политика

Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов

Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Российская газета 05:50
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Общество

СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Росбалт вчера в 07:46
Политика

Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения

Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
Don24 05:47
Экономика

ПИК по итогам 2019 года увеличил продажи недвижимости на 6%

Группа Компаний ПИК по итогам 2019 года увеличила продажи недвижимости на 6,3% - до 223,8 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
РИА Новости 04:37
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Культура

Мэддисон о сериале «Ведьмак»: «Если бы снимали по игровой серии, было бы в тысячу раз лучше»

Блогер и стример Илья Maddyson Давыдов заявил, что создателям сериала «Ведьмак» следовало взять за основу игровую серию от CD Projekt RED.
CyberSport.ru вчера в 14:26
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Происшествия

Омский педагог совратил восемь школьниц

Om1.ru 03:15
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Гаджеты

В сеть утекли «живые» фотографии флагманского Samsung Galaxy S20+

Ferra 05:47
Политика

Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

Вести.Ru 01:52
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Космос

Илон Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»

Пользовательский терминал Starlink выглядит как "тонкое, плоское, круглое НЛО на палочке", написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в Twitter.
Life.ru 13 января в 04:30
Авто

«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
ТАСС 02:11
Политика

В Госдуме обещали оперативную работу над поправками в Конституцию РФ

Парламентарий уточнил, что в этой работе будут участвовать "и Госдума, и правительство, и администрация президента".
Российская газета 06:15
Футбол

«Енисей» покидают четыре игрока

На просмотре в «Енисее» находятся защитники Сергей Косицын («Новосибирск»), Кирилл Алоян («Алашкерт»), полузащитник Дмитрий Хохлов (владимирское «Торпедо»), нападающие Олег Мещеряков («Рязань») и Илья Карпук («Лада» Дм).
Sportbox.RU 06:02
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Здоровье

Кинешемские врачи жалуются на зарплаты – пока губернатору

На странице независимого профсоюза «Альянса врачей» в соцсети Вконтакте опубликована информация о том, что сотрудники Кинешемской ЦРБ пожаловались губернатору Станиславу Воскресенскому на свои низкие зарплаты.
Слухи и Факты вчера в 09:11
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
REGNUM вчера в 18:14
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