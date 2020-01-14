Экономика
ВедомостиЧто дает предварительное торговое соглашение США и Китая
Высокопоставленные лица США и Китая в среду, 15 января, собираются подписать предварительное торговое соглашение в Вашингтоне. Достигнутый компромисс позволил им выйти из тупика в длящейся уже два года торговой войне, хоть он и далек от того, чего хотят обе стороны.
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Политика
Путин предложил наделить Госдуму правом формировать Правительство
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию предложил доверить Государственной Думе не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра, подчеркнув, что это большая ответственность.
Экономика
Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры
Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Политика
Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом
Президент РФ Владимир Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом.
Общество
Путин объявил о введении доплаты классным руководителям
С 1 сентября 2020 года президент вводит специальную доплату для классных руководителей, которая будет составлять не менее пяти тысяч рублей.
Гаджеты
Huawei P40 показан на качественном рендере
Общество
Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Политика
Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов
Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Общество
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Политика
Путин назвал Россию мировым лидером в сфере вооружения
Россия впервые в истории стала мировым лидером в сфере вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
Экономика
ПИК по итогам 2019 года увеличил продажи недвижимости на 6%
Группа Компаний ПИК по итогам 2019 года увеличила продажи недвижимости на 6,3% - до 223,8 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Культура
Мэддисон о сериале «Ведьмак»: «Если бы снимали по игровой серии, было бы в тысячу раз лучше»
Блогер и стример Илья Maddyson Давыдов заявил, что создателям сериала «Ведьмак» следовало взять за основу игровую серию от CD Projekt RED.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Космос
Илон Маск предложил пользователям Starlink «НЛО на палочке»
Пользовательский терминал Starlink выглядит как "тонкое, плоское, круглое НЛО на палочке", написал генеральный директор SpaceX Илон Маск в Twitter.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Политика
В Госдуме обещали оперативную работу над поправками в Конституцию РФ
Парламентарий уточнил, что в этой работе будут участвовать "и Госдума, и правительство, и администрация президента".
Футбол
«Енисей» покидают четыре игрока
На просмотре в «Енисее» находятся защитники Сергей Косицын («Новосибирск»), Кирилл Алоян («Алашкерт»), полузащитник Дмитрий Хохлов (владимирское «Торпедо»), нападающие Олег Мещеряков («Рязань») и Илья Карпук («Лада» Дм).
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Здоровье
Кинешемские врачи жалуются на зарплаты – пока губернатору
На странице независимого профсоюза «Альянса врачей» в соцсети Вконтакте опубликована информация о том, что сотрудники Кинешемской ЦРБ пожаловались губернатору Станиславу Воскресенскому на свои низкие зарплаты.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.