Высокопоставленные лица США и Китая в среду, 15 января, собираются подписать предварительное торговое соглашение в Вашингтоне. Достигнутый компромисс позволил им выйти из тупика в длящейся уже два года торговой войне, хоть он и далек от того, чего хотят обе стороны.

Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая

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