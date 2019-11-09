"Стараюсь показывать всё, что умею" Россиянка Анна Щербакова стала победительницей четвёртого этапа Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 226,04 балла, почти на 15 очков опередив японку Сатоко Мияхару.

Что говорили российские фигуристы после этапа Гран-при в Китае

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