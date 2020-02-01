Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

RT на русском00:26

Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля

РИА Новости00:00

Что изменится в жизни приморцев с 1 февраля?

АиФ Владивосток28 января в 20:38

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС30 января в 03:13

Составлен список изменений льгот россиян и улучшений по программе «Дальневосточный гектар»

Народные новости29 января в 06:09

Как изменится жизнь кировчан с 1 февраля 2020 года

Gorodkirov.ru29 января в 05:45

Льготы и выплаты, регистрация мобильных, новые цены на транспорт. Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Life.ruвчера в 16:40
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Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Общество

В Петербурге задержали участников акции против конституционной реформы

В Петербурге полицейские задержали участников народного схода против изменений в Конституции, сообщает «ОВД-Инфо».
Новая газета 06:20
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс вчера в 13:15
Кино

Трейлер нового «Форсажа» появился в сети

Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Пятый канал вчера в 22:16
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Политика

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Вести.Ru 07:57
Наука

Канадский экзоскелет высотой почти 4 м попал в Книгу рекордов Гиннесса

Экзоскелет высотой 3,96 м, созданный жителем Ванкувера Джонатаном Типпетом, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
ТАСС 30 января в 08:38
Политика

Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летие крушения Ту-154 Качиньского

Президент Польши Анджей Дуда не хочет ехать в Смоленск на 10-летнюю годовщину авиакатастрофы, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил госсекретарь канцелярии президента Анджей Дера в эфире радиостанции RMF FM.
РИА Новости 06:58
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Общество

Падение метеорита на Урале попало на видео

Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Известия 05:19
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Здоровье

В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В тюменской больнице рассказали о состоянии пациентки из Китая, у которой обнаружили коронавирус.
РЕН ТВ 03:59
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

REGNUM вчера в 22:56
Происшествия

Туристы на перевале Дятлова могли погибнуть от галлюцинаций

Как считает Эдигер, туристы употребили какой-то препарат, который вызвал галлюцинации, пишет КП.
Вечерний курьер 07:40
Политика

Сенат проведет итоговое голосование по импичменту Трампа 5 февраля

Финальное голосование по двум статьям обвинения в отношении президента США Дональда Трампа в рамках импичмента пройдет 5 февраля, сообщает ТАСС.
Труд 05:59
Общество

Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
РИА Новости 07:58
Происшествия

Мужчина избил беременную женщину-врача в Башкирии

По словам Забелина, мужчина избил врача на рабочем месте, в результате побоев женщина потеряла сознание и была госпитализирована.
Газета.Ru 06:04
Баскетбол

Как «Лейкерс» провели церемонию в память о Коби Брайанте

В Лос-Анджелесе в спорткомплексе «Стэйплс-центр» состоялась церемония в память о погибшем в авиакатастрофе баскетболисте «Лейкерс» Коби Брайанте.
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Транспорт

Минтранс может повысить штрафы для таксистов в России

В случае дорожно-транспортного происшествия, в котором по вине водителя такси или автобуса пассажиру нанесены увечья легкой/средней тяжести, законом будет предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет.
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Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
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Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:38
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru 30 января в 10:08
Футбол

Андронов о цензуре на «Матч ТВ»: «Зенит» не соглашался с ценой на Халка и Витцеля и говорил, что она на 20 млн меньше»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов заявил, что на телевидении существует цензура, касающаяся «Зенита».
Sports.ru 07:05
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Армия и оружие

Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады

Lenta.ru 03:06
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
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