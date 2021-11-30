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Что изменится с 1 декабря 2021 года: индексация пенсий, борьба с пирамидами, сдача отпечатков

Повышение выплат коснётся граждан, которые отпраздновали в ноябре 80-летие.
Царьград
ЖИтелям России, которые ранее подавали заявления на перерасчёт (например, за наличие иждивенцев), также повысят выплаты.
Царьград
На прибавку смогут рассчитывать пенсионеры, которые работали до недавнего времени и уволились в последний месяц лета.
Царьград
Речь идет об ответственности за продажу немаркированной продукции, бесплатном интернет-трафике, дополнительной защите заемщиков при взятии кредита и других нововведениях.
МИР 24

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Что изменится с 1 декабря 2021 года: индексация пенсий, борьба с пирамидами, сдача отпечатков
Царьградвчера в 06:14
Бесплатный интернет-трафик и сдача отпечатков пальцев: какие нововведения ждут россиян в декабре?
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Прекращен пропуск неконтейнерных грузов через два КПП на границе с Китаем

Российско-китайские пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ (Приморский край) и Забайкальск-Маньчжурия прекращают прием всех грузов, кроме контейнерных с 30 ноября и 1 декабря, соответственно, сообщило ОАО "РЖД", ссылаясь на "срочные сообщения от китайской стороны".
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Автоэксперт Васильев: выбирать привод автомобиля стоит с учетом зимнего фактора

Специалист подчеркнул, что наиболее опасными для езды зимой являются машины с полным приводом, в то время, как переднеприводные транспортные средства хорошо справляются со скользкими покрытиями, но имеют ряд проблем при совершении некоторых маневров.
Lenta.ru18:20