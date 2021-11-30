Автоэксперт Васильев: выбирать привод автомобиля стоит с учетом зимнего фактора

Специалист подчеркнул, что наиболее опасными для езды зимой являются машины с полным приводом, в то время, как переднеприводные транспортные средства хорошо справляются со скользкими покрытиями, но имеют ряд проблем при совершении некоторых маневров.