Российско-китайские пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ (Приморский край) и Забайкальск-Маньчжурия прекращают прием всех грузов, кроме контейнерных с 30 ноября и 1 декабря, соответственно, сообщило ОАО "РЖД", ссылаясь на "срочные сообщения от китайской стороны".
Специалист подчеркнул, что наиболее опасными для езды зимой являются машины с полным приводом, в то время, как переднеприводные транспортные средства хорошо справляются со скользкими покрытиями, но имеют ряд проблем при совершении некоторых маневров.