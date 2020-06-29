Июль 2020 года оказался богат на законодательные изменения. Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

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