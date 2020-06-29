Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧто изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Июль 2020 года оказался богат на законодательные изменения. Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.
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Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля

Актуальные Новостивчера в 05:06

Что изменится в жизни россиян с 1 июля: выплаты до 12 тыс., индексация пенсий, новое в ПДД

ФАН03:42

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Московский Комсомолецвчера в 06:15

Что изменится в нашей жизни с 1 июля

Город героев05:29

Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?

Аргументы и Факты28 июня в 17:09
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Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
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Общество

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
ПРАЙМ 02:08
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к гражданам России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
5,2K
Общество

В Югре за сутки выявлено 279 новых носителей коронавируса

Ханты-Мансийск, 30 июня 2020, 09:53 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:53
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,3K
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

Известия 04:47
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Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Газета.Ru 04:11
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Общество

С 1 июля в самарских домах появятся «умные» ИПУ

С 1 июля 2020 года поставщики электроэнергии будут обязаны устанавливать интеллектуальные системы учёта потребления во всех домах, как индивидуальных, так и многоквартирных.
Pro Город Самара вчера в 10:28
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Происшествия

В Югре ушло в суд дело о незаконном обороте драгметаллов на 82 млн руб

В Югре в суд ушли материалы уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов на общую сумму 82 миллиона рублей.
Российская газета 01:56
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Происшествия

На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус

Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
2,1K
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,9K
Здоровье

Массовые очаги коронавируса в Липецкой области сходят на нет

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области подготовило письмо в федеральную службу о том, что регион отвечает основным критериям перехода на второй этап снятия ограничений, введенных в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
LipetskMedia.ru 04:25
Общество

Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей

Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 28 июня в 04:44
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
355
Общество

Мэр в Индонезии упала на колени перед врачами из-за ситуации с вирусом

Мэр Сурабая, второго по величине города Индонезии, Три Рисмахарини, на встрече с медиками, участвующими в борьбе с эпидемией COVID-19, упала перед ними на колени и расплакалась, передает Jakarta Post.
РБК 03:59
1
Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
Политика

Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Правительству и региональным властям президент поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников.
РИА Новости вчера в 10:59
3,9K
Общество

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%

Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:13
188
Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
408
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
3
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

Правительство России перенесло Всероссийскую перепись населения 2020 года на период с 1 по 30 апреля 2021 года.
ТАСС 05:22
60
Политика

Героиня секс-скандала создаст политическую партию назло «Слуге народа»

Лишенная своей должности в Мининфраструктуры Украины героиня секс-скандала Александра Клитина собралась создавать свою политическую партию, чтобы противостоять "политическим проститутам" Незалежной.
Экономика сегодня 05:01
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
14
Общество

ВЦИОМ: 76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию РФ

В понедельник, 29 июня, стало известно, что 76% избирателей, которые уже приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, поддержали вносимые изменения, 23,6% высказались против.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:47
17K
Происшествия

В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
33
Экономика

Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с инвестиционной компанией А1 (входит в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана) по поиску и взысканию активов бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева, говорится в сообщении A1, поступившем в РБК.
РБК 02:49
6
Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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