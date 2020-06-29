Экономика
Московский КомсомолецЧто изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей
Июль 2020 года оказался богат на законодательные изменения. Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.
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Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
Актуальные Новостивчера в 05:06
Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?
Аргументы и Факты28 июня в 17:09
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге разрешат открыть летние веранды кафе
С завтрашнего дня в Екатеринбурге откроются летние веранды кафе и ресторанов.
Российская газета 08:20
Происшествия
Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе
Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
Происшествия
В Волгоградской области число жертв коронавируса увеличилось до 39
Волгоград, 30 июня 2020, 11:58 — REGNUM Два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки.
REGNUM 04:58
Финансы
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая
Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье достигла почти 23 тысяч квадратных метров, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:32
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.
РИА Новости 08:17
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Кино
Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона
Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 08:01
Здоровье
ГП выявила нарушения в обеспечении россиян льготными лекарствами
Генеральная прокуратура выявила по всей стране многочисленные нарушения при обеспечении необходимыми лекарствами тех, кто перенес острые сердечно-сосудистые заболевания.
Российская газета 06:45
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
Общество
На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку
Фотоловушка в свою очередь была установлена на тигриной тропе.
Evo-rus.com 04:53
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Здоровье
Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения
Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 07:54
Общество
В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку
Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
Происшествия
Суд отправил под арест начальника Владимирского юридического института
Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина.
ГТРК Владимир 04:08
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней
Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:40
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Политика
Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева
С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru 04:28
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Общество
СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо
Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
Общественное мнение 08:08
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Технологии
МТС запустила голосового помощника «Марвин»
Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
Общество
С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк 06:02