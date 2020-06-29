Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧто изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Июль 2020 года оказался богат на законодательные изменения. Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля: выплаты до 12 тыс., индексация пенсий, новое в ПДД

ФАН03:42

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Московский Комсомолецвчера в 06:15

Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля

Актуальные Новостивчера в 05:06

Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?

Аргументы и Факты28 июня в 17:09
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Общество

В Екатеринбурге разрешат открыть летние веранды кафе

С завтрашнего дня в Екатеринбурге откроются летние веранды кафе и ресторанов.
Российская газета 08:20
1
Происшествия

Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе

Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
Известия 07:48
10
Происшествия

В Волгоградской области число жертв коронавируса увеличилось до 39

Волгоград, 30 июня 2020, 11:58 — REGNUM Два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за прошедшие сутки.
REGNUM 04:58
1
Финансы

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
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Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье достигла почти 23 тысяч квадратных метров, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:32
16
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом.
РИА Новости 08:17
367
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
116
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
901
Кино

Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 08:01
Происшествия

Экс-замгубернатора Курганской области приговорили к 11 годам тюрьмы

РЕН ТВ 08:08
1
Здоровье

ГП выявила нарушения в обеспечении россиян льготными лекарствами

Генеральная прокуратура выявила по всей стране многочисленные нарушения при обеспечении необходимыми лекарствами тех, кто перенес острые сердечно-сосудистые заболевания.
Российская газета 06:45
1
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия вчера в 17:10
64
Общество

На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку

Фотоловушка в свою очередь была установлена на тигриной тропе.
Evo-rus.com 04:53
10
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
278
Здоровье

Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения

Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 07:54
10
Общество

В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
3
Происшествия

Суд отправил под арест начальника Владимирского юридического института

Октябрьский районный суд Владимира удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника Владимирского юридического института ФСИН России Сергея Бабурина.
ГТРК Владимир 04:08
2
Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
405
Общество

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 45,7% за пять дней

Активность участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции на вечер 29 июня превысила 45%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:40
2
Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Политика

Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева

С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
178
Кино

Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года

Telesputnik.ru 04:28
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
512
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
51
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
779
Общество

СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо

Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
Общественное мнение 08:08
1
Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
31
Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 13:25
27
Общество

С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк 06:02
3
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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