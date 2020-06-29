Июль 2020 года оказался богат на законодательные изменения. Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Транспорт По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту. 242

Шоу-бизнес Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом Певица, заслуженная артистка России Анита Цой госпитализирована с коронавирусом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РИА Новости. 12

Общество Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево. 456

Культура Солист Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского Российский музыкант Николай Комягин, известный как фронтмен группы Shortparis, исполнит роль поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского. 1

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 735

Здоровье Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова. 74

Путешествия Законопроект об экологическом туризме внесен в Госдуму Инициатива о развитии в России экологического туризма подготовлена группой депутатов Госдумы по инициативе Вячеслава Фетисова, автором законопроекта стала также депутат Госдумы от Краснодарского края, глава профсоюзов Кубани Светлана Бессараб, сообщили «Солидарности» в пресс-службе парламентария.

Шоу-бизнес 71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям. 4

Путешествия Раскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах России Стоимость отдыха на популярных курортах России на фоне пандемии коронавируса осталась на уровне показателей прошлого года или ниже. 3

Происшествия В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях. 18

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля. 179