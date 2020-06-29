Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧто изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Июль 2020 года оказался богат на законодательные изменения. Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.
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Жизнь в России изменится 1 июля. Главные нововведения

66.ru00:52

Повторная выплата на детей и рост тарифов на услуги ЖКХ: что ждет россиян с 1 июля

VSE42.RU00:28

Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?

Аргументы и Факты28 июня в 17:09

Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей

Московский Комсомолецвчера в 06:15

Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля

Актуальные Новостивчера в 05:06

Что изменится в России с 1 июля: рост тарифов на услуги ЖКХ, расширение территории действия НПД, выплата пособий на детей, маркировка лекарств и другие нововведения

Гарантвчера в 14:15

Июль — месяц доплат и индексации тарифов ЖКХ. Главные изменения для омичей с 1-го числа

Om1.ru28 июня в 00:15
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

Экспресс газета 04:44
Политика

Минтранс рассматривает возможность начать полёты в Турцию с 15 июля

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля.
RT на русском 04:10
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Транспорт

По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение

Министр транспорта Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов открыли железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту.
Коммерсантъ 03:38
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Шоу-бизнес

Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом

Певица, заслуженная артистка России Анита Цой госпитализирована с коронавирусом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:29
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Общество

Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина

Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM вчера в 09:02
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Культура

Солист Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского

Российский музыкант Николай Комягин, известный как фронтмен группы Shortparis, исполнит роль поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского.
News.ru 04:06
1
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Здоровье

Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии

Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
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Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 04:19
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Единоборства

Россияне Магомедшарипов и Махачев улучшили позиции в рейтинге UFC

РИА Новости 04:21
Путешествия

Законопроект об экологическом туризме внесен в Госдуму

Инициатива о развитии в России экологического туризма подготовлена группой депутатов Госдумы по инициативе Вячеслава Фетисова, автором законопроекта стала также депутат Госдумы от Краснодарского края, глава профсоюзов Кубани Светлана Бессараб, сообщили «Солидарности» в пресс-службе парламентария.
Солидарность вчера в 06:26
Политика

В Сети появились новые фото «российских наемников» в Ливии

Московский Комсомолец вчера в 09:49
6
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
4
Путешествия

Раскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах России

Стоимость отдыха на популярных курортах России на фоне пандемии коронавируса осталась на уровне показателей прошлого года или ниже.
Lenta.ru 04:40
3
Происшествия

В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Футбол

«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага

Спорт-Экспресс 03:55
Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
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Здоровье

Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске

Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других, - говорит в эфире "Радио России" Солдатова.
КП - Омск 03:33
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru вчера в 16:08
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Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

Автоновости дня 01:09
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Кино

У второго сезона «Пацанов» появились трейлер и дата премьеры

Премьера первого сезона состоялась в июле прошлого года.
Российская газета 27 июня в 07:30
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Происшествия

Выпивший мужчина сжег шатер для голосования в Подольске

Вести.Ru 03:58
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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