Общество
Московский КомсомолецЧто изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей
Июль 2020 года оказался богат на законодательные изменения. Если тарифы ЖКХ традиционно повышаются с 1 июля, то некоторые новшества оказались неожиданными.
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Тарифы ЖКХ, пенсии, выплаты на детей. Что изменится в жизни россиян с июля?
Аргументы и Факты28 июня в 17:09
Повышение тарифов ЖКХ, выплаты на детей и пенсии: Какие изменения ждут жителей РФ с 1 июля
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Минтранс рассматривает возможность начать полёты в Турцию с 15 июля
Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля.
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Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусом
Певица, заслуженная артистка России Анита Цой госпитализирована с коронавирусом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:29
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM вчера в 09:02
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
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Солист Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского
Российский музыкант Николай Комягин, известный как фронтмен группы Shortparis, исполнит роль поэта Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского.
News.ru 04:06
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Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Здоровье
Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии
Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Путешествия
Законопроект об экологическом туризме внесен в Госдуму
Инициатива о развитии в России экологического туризма подготовлена группой депутатов Госдумы по инициативе Вячеслава Фетисова, автором законопроекта стала также депутат Госдумы от Краснодарского края, глава профсоюзов Кубани Светлана Бессараб, сообщили «Солидарности» в пресс-службе парламентария.
Солидарность вчера в 06:26
Политика
В Сети появились новые фото «российских наемников» в Ливии
Московский Комсомолец вчера в 09:49
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки
Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
Путешествия
Раскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах России
Стоимость отдыха на популярных курортах России на фоне пандемии коронавируса осталась на уровне показателей прошлого года или ниже.
Lenta.ru 04:40
Происшествия
В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны
В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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«Интер» представил новую форму с полосками в виде зигзага
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
ТАСС 03:08
Здоровье
Стало известно, где чаще всего заражаются коронавирусом в Омске
Заражаются при тесном общении, при том что люди, заболевая инфекциями, заражают других, - говорит в эфире "Радио России" Солдатова.
КП - Омск 03:33
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru вчера в 16:08
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Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
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У второго сезона «Пацанов» появились трейлер и дата премьеры
Премьера первого сезона состоялась в июле прошлого года.
Российская газета 27 июня в 07:30
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Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
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