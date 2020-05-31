C 1 июня 2020 года в России вступают в силу новые заканы и правила. Часть из них связана с пандемией коронавируса. Родители начнут получать пособия 10 000 на детей, мы должны будем выбрать между простыми трудовыми книжками и электронными, отменят "банковский роуминг".

Что изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 133

Политика Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением. 5,8K

Общество Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации. 13

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Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 895

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 1,2K

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Происшествия Клубный магазин «Чикаго Блэкхоукс» разграблен протестующими Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхоукс" стал жертвой уличных протестов в США после того, как в Мичигане был разграблен клубный магазин "черных ястребов".

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Политика В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским. 100

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Общество Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.

Общество В Крыму оценили перспективы предстоящего курортного сезона Успех курортного сезона в Крыму полностью зависит от возобновления транспортного сообщения с материковой частью России, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. 1