Общество
Московский КомсомолецЧто изменится с 1 июня: детское пособие, банковский роуминг, курорты
C 1 июня 2020 года в России вступают в силу новые заканы и правила. Часть из них связана с пандемией коронавируса. Родители начнут получать пособия 10 000 на детей, мы должны будем выбрать между простыми трудовыми книжками и электронными, отменят "банковский роуминг".
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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне
Царьград28 мая в 03:49
С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ БАНКОВСКИХ КАРТ, ПЕНСИОНЕРОВ И ДОЛЖНИКОВ
Лениногорские вести27 мая в 22:04
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Политика
Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
RT на русском 10:15
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Общество
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка
Ранее сообщалось, что на четвертое июня запланирован вывозной рейс для россиян, находящихся в Латинской Америке.
Российская газета вчера в 21:57
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix
Родной город 08:58
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть
В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Футбол
Гендиректор «Химок»: «Дверь в РПЛ не закрыта, надежды еще есть»
Дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещё есть, — цитирует Иванова источник. Сезон в ФНЛ был завершен досрочно.
Матч ТВ 06:57
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом
Исследователи из Колорадо обнаружили следы зубов хищных аллозавров на костях сородичей.
Экономика сегодня 29 мая в 04:36
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 29 мая в 07:01
Происшествия
Клубный магазин «Чикаго Блэкхоукс» разграблен протестующими
Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхоукс" стал жертвой уличных протестов в США после того, как в Мичигане был разграблен клубный магазин "черных ястребов".
Вести.Ru 10:48
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила против журналистов слезоточивый газ
Американские правоохранители целенаправленно применили слезоточивый газ после разгона уличной акции в Миннеаполисе.
ФАН 03:36
Космос
В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году
Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
Известия 05:48
Происшествия
В жуткой аварии под Почепом погиб 45-летний водитель
В результате 45-летний водитель иномарки погиб на месте, его 19-летняя пассажирка доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.
Деснянская правда 11:24
Политика
В России прокомментировали приглашение Трампа на саммит G7
В Совете Федерации прокомментировали желание президента США Дональда Трампа отложить саммит G7 до сентября 2020 года и пригласить на него Россию.
Lenta.ru 10:43
Политика
В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским.
News.ru вчера в 12:52
Общество
Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений
Ограничения, введенные в России в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, не будут сняты одномоментно.
Газета.Ru 11:12
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru вчера в 05:28
Общество
Попова рассказала о связи коронавируса со свертываемостью крови
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о связи течения коронавирусной инфекции со свертываемостью крови.
Газета.Ru 11:36
Общество
В Крыму оценили перспективы предстоящего курортного сезона
Успех курортного сезона в Крыму полностью зависит от возобновления транспортного сообщения с материковой частью России, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
РИА Новости Крым 10:01
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 142 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 31 мая выявлено 142 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:19