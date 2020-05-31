Единовременная выплата составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка, рожденного в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. При назначении выплаты не учитываются доходы семьи, и она не влияет на возможность получить другие меры социальной поддержки.

Путинские 10 тысяч на детей начали выплачивать родителям

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