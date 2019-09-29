Экономика
Московский КомсомолецЧто изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Наступающий октябрь обрадует бюджетников и военных пенсионеров — их доходы государство проиндексирует. Остальным россиянам останется ждать милости работодателей. В середине осени изменится судебная система: появятся две новые категории судов.
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Индексация зарплат и военных пенсий, ужесточение кредитов и новые суды: что изменится в жизни россиян с 1 октября
Кубанские новости30 сентября в 02:58
Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолец29 сентября в 08:15
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Политика
В Донбассе отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»
В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках положительно отнеслись к согласованию контактной группой, в том числе Киевом, "формулы Штайнмайера" в Минске.
Газета.Ru 01:37
Общество
Росконтроль назвал опасные куриные крылья
Эксперты Росконтроля протестировали несколько образов куриных крыльев популярных торговых марок.
Народные новости 03:03
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Происшествия
В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом
В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Экономика
Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым
Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.
SM News вчера в 04:31
Экономика
Эксперты: расходы российской семьи выросли до 4,4 тыс. рублей в неделю
Расходы российской семьи на прошлой неделе составили в среднем 4 тыс. 442 рубля, что на 0,1% больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.
ТАСС вчера в 07:33
Политика
«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России
Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Интерфакс вчера в 21:36
Недвижимость
В каких городах России упали цены на новостройки
В 60 городах России по итогам третьего квартала этого года выросли цены на новостройки.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке
Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 03:38
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Экономика
СМИ узнали о смене владельца принадлежавшего Glencore партнера «Роснефти»
Британская структура QHG Trading, которая получила пятилетний договор на поставку нефти от «Роснефти», сменила владельца, пишет «Коммерсантъ».
РБК 00:34
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать
Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Политика
Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры
Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Футбол
«Бавария» забила семь мячей «Тоттенхэму» в Лондоне
Нева Спорт 01:12
Футбол
Зинедин Зидан: «Ошибки допустили все. В том числе и я»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил игру вратаря Тибо Куртуа в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2). — Результат плохой, но я доволен тем, как команда отреагировала на первый тайм.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Культура
Малахов попросил прощения у оскорбленных киргизов
Телеведущий Андрей Малахов принес свои извинения гражданам Киргизии после слов, сказанных им в одном из недавних выпусков "Прямого эфира".
Газета.Ru 03:40
Волейбол
Российские волейболисты победили канадцев на Кубке мира
Весь спорт 03:21
Армия и оружие
Российский Су-57 может стать бомбардировщиком
Поскольку БПЛА вряд ли смогут эффективно вести борьбу с вражескими самолетами, беспилотники будут играть роль бомбардировщиков и находится под прикрытием Су-57.
ГЛАС.RU 02:45
Футбол
РФС о словах Смолова по поводу «Зенита»: Федор погорячился
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников прокомментировал высказывание Федора Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит».
Нева Спорт вчера в 10:38
Политика
Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом
Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM вчера в 22:49