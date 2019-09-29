Наступающий октябрь обрадует бюджетников и военных пенсионеров — их доходы государство проиндексирует. Остальным россиянам останется ждать милости работодателей. В середине осени изменится судебная система: появятся две новые категории судов.

Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат

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