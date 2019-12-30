Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года

Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
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Кого из россиян с 1 января ждут серьезные перемены?

Primpress.ru07:30

Что изменится в России c 1 января 2020 года

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Что изменится в жизни тамбовчан в январе

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Какие изменения ждут россиян в 2020 году?

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РИА Воронежвчера в 16:30

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

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МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00
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Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

РИА Новости вчера в 07:08
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В Ингушетии совершено вооруженное нападение на пост ДПС

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США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке

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Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена

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На спутнике ГЛОНАСС испытали новые «часы»

На спутнике "Глонасс-К" испытали новые бортовые "часы", сообщает РИА Новости со ссылкой на научный институт госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
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В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

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В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
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В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
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Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
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Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
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