Общество
РИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?
ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:41, Ашберн
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Армия и оружие
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
Соединенные Штаты направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.
Наука
Российские ученые получили 2D–пленки дисульфида молибдена
Исследователи из МФТИ смогли синтезировать пленки дисульфида молибдена толщиной в один атом на площади до нескольких десятков квадратных сантиметров.
Космос
На спутнике ГЛОНАСС испытали новые «часы»
На спутнике "Глонасс-К" испытали новые бортовые "часы", сообщает РИА Новости со ссылкой на научный институт госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш.
Политика
Вассерман сделал прогноз на 2020 год
Публицист Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.
Спорт
Клебо: борьба за победу на «Тур де Ски» закончена. У меня нет шансов
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал неудачное выступление в гонке на 15 км свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Авто
Эрдоган первым проехался за рулем турецкого автомобиля
Политика
В Совфеде отреагировали на слова посла США о Второй мировой войне
Напомним, посол США в Польше, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину, заявила, что фашистский диктатор Адольф Гитлер и генсек СССР Иосиф Сталин виновны в начале Второй мировой войны.
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Армия и оружие
В ЛНР подвели годовые итоги обстрелов со стороны ВСУ
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Единоборства
Федор Емельяненко победил Куинтона Джексона нокаутом
В главном бою турнира сошлись два ветерана боевых единоборств - легендарный Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Куинтона Джексона.
Политика
«Нафтогаз» поблагодарил США за санкции против «Северного потока-2»
Санкции против подрядчиков «Северного потока-2» предусмотрены в оборонном бюджете США на 2020 год, который 20 декабря подписал американский президент Дональд Трамп.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Общество
Медведев подписал требования по использованию животных в цирках
Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Хоккей
Сборная Канады извинилась перед россиянами за инцидент с гимном
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Футбол
«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с Роналду
Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.
Здоровье
Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака
Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Хоккей
МЧМ: настоящая Россия была в матче с Канадой. С такой игрой она хлопнет любого
Политика
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
В целом, можно сказать, что новогоднее обращение Путина - 2020 в этом году практически полностью лишено воинственной риторики или политической направленности, что существенно отличает его от других поздравлений.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Трамп назвал важной координацию по предотвращению теракта в Петербурге
Президент США Дональд Трамп назвал замечательной и важной координацию между Россией и США на фоне предоставления по линии специальных служб информации, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.