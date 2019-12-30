Общество
РИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?
ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:03, Ашберн
Политика
Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию
Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Политика
Подписан контракт на транзит российского газа через Украину
Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Экономика
Какие законодательные изменения ждут Московскую область в 2020 году
Установлен прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2020 год – он составит 9908 рублей.
Космос
Чем удивят ученые в 2020 году: кадры черной дыры и «захват» Марса
Происшествия
В Москве КамАЗ столкнулся с трамваем
КамАЗ столкнулся с трамваем в Москве в районе Коптевского бульвара и Соболевского проезда в понедельник, 30 декабря.
Общество
В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет
Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.
Армия и оружие
Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим
Шоу-бизнес
Бузову осудили за новогодние каникулы в Куршевеле
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск с блогером Давидом Манукяном, передает Super.
Единоборства
Фёдор Емельяненко победил Куинтона Джексона
Победа белгородского бойца была зафиксирована в первом раунде. Следующий поединок спортсмена запланирован на лето 2020 года.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Гаджеты
Xiaomi презентовала новые умные часы Watch Color
С 3 января 2020 года в Китае начнут продаваться умные часы Xiaomi Watch Color.
Гаджеты
Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста
Кино
Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука
Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
Происшествия
КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
Общество
Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Общество
Европе предрекли климатическую катастрофу
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Технологии
Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР
Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья
Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
Политика
Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина
Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Происшествия
Трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине в Кузбассе
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Автоспорт
Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019
Происшествия
Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
Общество