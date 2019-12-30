Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.

Что изменится в России c 1 января 2020 года

Политика Подписан контракт на транзит российского газа через Украину Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Происшествия В Москве КамАЗ столкнулся с трамваем КамАЗ столкнулся с трамваем в Москве в районе Коптевского бульвара и Соболевского проезда в понедельник, 30 декабря.

Общество В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.

Единоборства Фёдор Емельяненко победил Куинтона Джексона Победа белгородского бойца была зафиксирована в первом раунде. Следующий поединок спортсмена запланирован на лето 2020 года.

Общество Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.

Общество Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.

Общество Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.

Политика Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.