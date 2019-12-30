Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года

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Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
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МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00

Что изменится в России c 1 января 2020 года

РИА Новостивчера в 05:20
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:03, Ашберн
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор о поставках нефти и газа в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Подписан контракт на транзит российского газа через Украину

Результатом двусторонних переговоров в Вене стало подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину, сообщил 31 декабря журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
REGNUM вчера в 17:53
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Экономика

Какие законодательные изменения ждут Московскую область в 2020 году

Установлен прожиточный минимум пенсионера в Московской области на 2020 год – он составит 9908 рублей.
Заря Озёры вчера в 07:20
Космос

Чем удивят ученые в 2020 году: кадры черной дыры и «захват» Марса

Live24 29 декабря в 05:25
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов

РБК 00:21
Происшествия

В Москве КамАЗ столкнулся с трамваем

КамАЗ столкнулся с трамваем в Москве в районе Коптевского бульвара и Соболевского проезда в понедельник, 30 декабря.
Известия вчера в 13:42
Общество

В США зафиксировали самые низкие темпы прироста населения за 100 лет

Бюро переписи населения США в понедельник опубликовало отчет, согласно которому в 2019 году в стране был зафиксирован самый низкий показатель темпов роста численности населения за последнее столетие, сообщает газета Hill со ссылкой на отчет ведомства.
РИА Новости вчера в 18:48
Армия и оружие

Праздничный концерт для российских военных прошел на авиабазе Хмеймим

Известия вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Бузову осудили за новогодние каникулы в Куршевеле

Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск с блогером Давидом Манукяном, передает Super.
Газета.Ru вчера в 09:57
Единоборства

Фёдор Емельяненко победил Куинтона Джексона

Победа белгородского бойца была зафиксирована в первом раунде. Следующий поединок спортсмена запланирован на лето 2020 года.
Go31.ru 29 декабря в 01:37
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Гаджеты

Xiaomi презентовала новые умные часы Watch Color

С 3 января 2020 года в Китае начнут продаваться умные часы Xiaomi Watch Color.
Что происходит вчера в 08:18
Гаджеты

Samsung научила смартфоны распознавать имитацию набора текста

Профиль 29 декабря в 10:05
Кино

Кировчане одними из первых увидели новый фильм Федора Бондарчука

Первые зрители оказались довольны увиденным и отметили принципиально новый уровень спецэффектов в картине.
Вятка-На-Сети 28 декабря в 14:30
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета вчера в 09:38
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
REGNUM вчера в 10:36
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Общество

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Технологии

Компания Microsoft заявила о похищении данных хакерами из КНДР

Компания Microsoft рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию из компьютерных сетей клиентов в США.
Известия вчера в 18:50
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
RT на русском вчера в 05:22
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Политика

Под Новый год омский губернатор вспомнил уход Ельцина

Без малого 20 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин в новогоднем обращении заявил о своем намерении досрочно уйти в отставку.
Город55.ру вчера в 00:26
Происшествия

Трехмесячную девочку нашли мертвой на обочине в Кузбассе

Народные новости вчера в 04:20
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Автоспорт

Квят стал лидером по количеству обгонов в сезоне-2019

Sport24.ru вчера в 07:45
Происшествия

Рубец на сердце: жители дома в Магнитогорске вспоминают день трагедии

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек.
РИА Новости вчера в 07:08
Общество

В Китае осудили учёных за рождение детей с отредактированным геномом

Inc-news.ru вчера в 14:51
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