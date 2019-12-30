Общество
РИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
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МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?
ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00
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Шоу-бизнес
Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»
Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
Культура
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Политика
Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Гаджеты
В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2
В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Месседжер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Спорт
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
Финансы
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Космос
Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы
Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
Политика
Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение
Или ложные воспоминания, которые еще и ритмически совпали со строчками группы «Кино», которые у нескольких поколений выгравированы на закостеневшем мозге – «закрой за мной дверь» и далее по тексту.
Здоровье
Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя при посещении бани
Врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин посоветовал не только воздержаться от алкоголя перед походом в баню, но и не идти в парилку голодным.
Экономика
В России посчитали число бедных
Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
Здоровье
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год
Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
Футбол
Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии
Стало известно количество голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в уходящем десятилетии.
Общество
В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин
Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола.
Политика
Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом
Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов
Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Футбол
ФИФА может изменить правило определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Армия и оружие
Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения
Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Общество
Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
Общество
Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая
Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Биатлон
Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Происшествия
Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах
«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
Происшествия
Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье
Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
Происшествия
«Мосгортранс» назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы
Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.