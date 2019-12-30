Что изменится в России c 1 января 2020 года

Культура Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».

Политика Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.

Финансы За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10% По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.

Гаджеты В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2 В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на части устройств Месседжер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Космос Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.

Политика Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение Или ложные воспоминания, которые еще и ритмически совпали со строчками группы «Кино», которые у нескольких поколений выгравированы на закостеневшем мозге – «закрой за мной дверь» и далее по тексту.

Здоровье Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя при посещении бани Врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин посоветовал не только воздержаться от алкоголя перед походом в баню, но и не идти в парилку голодным.

Экономика В России посчитали число бедных Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.

Общество Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".

Общество Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.