Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года

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Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
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Что изменится в России c 1 января 2020 года

РИА Новостивчера в 05:20

МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00
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Шоу-бизнес

Разин раскритиковал Льва Лещенко, назвавшего его «администратором»

Позднее Лещенко назвал Разина «непоющим администратором», который пытается выдать себя за артиста.
ФАН вчера в 14:02
Культура

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Политика

Захарова рассказала об отношении к Грете Тунберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что шведская 16-летняя школьница Грета Тунберг в первую очередь является ребёнком.
RT на русском 02:22
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 11:12
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29 декабря в 11:08
Политика

Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Газета.Ru 01:32
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
Уфимские Заметки 29 декабря в 11:08
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Месседжер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Спорт

ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой

RT на русском вчера в 14:32
Финансы

Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 11:12
Космос

Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы

Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.
Красная весна 29 декабря в 16:35
Политика

Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Или ложные воспоминания, которые еще и ритмически совпали со строчками группы «Кино», которые у нескольких поколений выгравированы на закостеневшем мозге – «закрой за мной дверь» и далее по тексту.
Взгляд.ру 01:12
Здоровье

Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя при посещении бани

Врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин посоветовал не только воздержаться от алкоголя перед походом в баню, но и не идти в парилку голодным.
Политическая Экспертиза 02:52
Экономика

В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru вчера в 08:54
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Газета.Ru вчера в 23:22
Здоровье

Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
РБК 04:02
Футбол

Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии

Стало известно количество голов нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в уходящем десятилетии.
Матч ТВ 01:26
Общество

В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин

Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола.
Вести.Ru вчера в 23:20
Политика

Начался обмен пленными между Донбассом и Киевом

Обмен пленными между ДНР и ЛНР, с одной стороны, и Украиной, с другой, начался под Горловкой.
Российская газета 29 декабря в 04:29
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов

Регина Тодоренко смогла похудеть на 18 килограммов Регина Тодоренко подвела итоги года.
Экспресс газета вчера в 03:25
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru 02:13
Армия и оружие

Для истребителей Су-57 будут разработаны новые виды вооружения

Генеральный директор объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что для российских истребителей 5-го поколения планируется разработка новых видов вооружения.
Военное дело 29 декабря в 23:53
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Общество

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, которого выпустили под залог в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, покинул Японию, сообщает Reuters со ссылкой на ряд СМИ и источник в окружении Гона.
РБК 02:47
Общество

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Биатлон

Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
News.ru 29 декабря в 07:51
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском вчера в 08:12
Происшествия

Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

Суд Буденновска приговорил к пяти годам колонии студента колледжа Ш.М. Чапарова, который нападал с кислотой на девушек.
BFM.ru 03:45
Происшествия

«Мосгортранс» назвал причину аварии с трамваем на севере Москвы

Авария с трамваем на севере Москвы произошла по вине водителя грузовика, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.
РБК вчера в 16:27
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