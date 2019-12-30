Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.

Что изменится в России c 1 января 2020 года

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