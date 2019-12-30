Общество
РИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
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Электронные трудовые и индексация маткапитала: Какие законы вступают в силу в России с 1 января 2020 года
Актуальные Новости29 декабря в 03:04
Электронные трудовые и доплата врачам за онкодиагнозы: какие законы вступят в силу с 1 января 2020 года
Уральский рабочий28 декабря в 00:29
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:43, Ашберн
Экономика
Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%
Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Общество
Медведев утвердил новые правила обращения с животными в цирках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новых правилах обращения с животными в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
Политика
Нетаньяху по-русски поздравил русскоговорящих израильтян с Новым годом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян.
Армия и оружие
Испытания новейшей артустановки «Коалиция-СВ» показали на видео
В сети появилось видео предварительных испытаний новейшей самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", прошедших в Свердловской области.
Политика
В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Спорт
Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
Политика
Владимир Путин поздравил граждан России с новым 2020 годом
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Новым 2020 годом.
Гаджеты
В сети появились новые рендеры iPhone SE 2
В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Здоровье
В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори
Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Экономика
В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк
Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Портал «Колёса.ру» на основе шпионских снимков новой «эски» Mercedes-Benz представил рендерные изображения будущей новинки.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Игры
В Epic Games Store началась раздача Hello Neighbor
Шоу-бизнес
Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку.
Политика
Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Ираке. Об этом он написал в своей Twitter-аккаунте.
Экономика
С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию
С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
Рогозин назвал заслуги Илона Маска преувеличенными
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что заслуги Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin) преувеличены, а российская космонавтика показывает результаты ничуть не хуже.
Общество
Huawei отчиталась о росте продаж на фоне санкций США
Годовой объём продаж китайской компании Huawei в 2019 году вырос на 18%, несмотря на торговые ограничения со стороны США.
Наука
Мучные черви едят пластмассу безопасно
Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Политика
Медведев назвал газовый контракт с Украиной компромиссом
Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является «компромиссом, который необходимо было найти».
Футбол
Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.