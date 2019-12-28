Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.

Что изменится в России c 1 января 2020 года

Политика Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2» Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 69,34 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,57 копейки - до 69,3406 рубля, курс доллара снизился на 12,58 копейки - до 61,9057 рубля, следует из данных Банка России.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.

Политика Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.

Армия и оружие Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.

Политика Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком происходящего в мире Известный общественный деятель, итальянский журналист и экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину в течение многих лет приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада.

Экономика В ПФР рассказали об индексации пенсий в 2020 году С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, это коснётся 32 миллионов граждан, сообщается на сайте ПФР.

Общество Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".

Общество Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.