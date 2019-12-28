Общество
РИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года
Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
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Повышение соцвыплат и налог для самозанятых. Что изменится в жизни воронежцев с 1 января
Вести Воронежвчера в 00:45
Электронные трудовые и доплата врачам за онкодиагнозы: какие законы вступят в силу с 1 января 2020 года
Уральский рабочий28 декабря в 00:29
Электронные трудовые и индексация маткапитала: Какие законы вступают в силу в России с 1 января 2020 года
Актуальные Новости29 декабря в 03:04
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Политика
Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2»
Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Игры
Создатели «Корсары: Чёрная метка» показали «геймплейный» прототип игры — заработал официальный сайт
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 69,34 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,57 копейки - до 69,3406 рубля, курс доллара снизился на 12,58 копейки - до 61,9057 рубля, следует из данных Банка России.
Политика
Россия и Украина подписали новое газовое соглашение
Наука
Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
Происшествия
Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве
Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает Следственный комитет.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Политика
Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО
В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Финансы
Что будет с рублем в 2020 году – этого никто не ожидал
Эксперты назвали рубль "лучом света" и прогнозировали ему прибавку в 7% в 2020 году.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
Шоу-бизнес
Новогоднюю программу с Путиным и Киркоровым высмеял Шнуров
Политика
Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком происходящего в мире
Известный общественный деятель, итальянский журналист и экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину в течение многих лет приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада.
Армия и оружие
Первый комплект С-350 «Витязь» доставят в войска в январе 2020 года
Общество
Участники обмена пленными в Донбассе заявили о пытках со стороны СБУ
За пять лет, как рассказали участники обмена, они неоднократно подвергались пыткам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и бойцов батальона «Азов».
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Происшествия
Омский подросток посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»
Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 14-летнего подростка из Омска, бросившегося спасать провалившихся в полынью мальчиков.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Космос
Первый зонд с Земли долетит до другой звезды через 16 тысяч лет
«Пионер-10» летит другим маршрутом, и первая звезда на его пути - Ross 248, расположенная в десяти световых годах в созвездии Андромеды.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, это коснётся 32 миллионов граждан, сообщается на сайте ПФР.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Общество
Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Биатлон
Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU
Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Общество
Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии
Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Политика
Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Кино