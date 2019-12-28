Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года

Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
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Как изменится жизнь россиян с января?

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Что изменится в России c 1 января 2020 года

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В новый год - с новыми законами: к каким изменениям готовиться россиянам

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Как законы января изменят жизнь Хакасии

Республиканская Телевизионная Сеть29 декабря в 22:04
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
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Allseas отказалась возобновлять укладку «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas не намерена возобновлять укладку труб газопровода "Северный поток-2" после разъяснений США, что компании смогут избежать санкций, если свернут работы до 20 января.
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Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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Официальный курс евро на вторник вырос до 69,34 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 30,57 копейки - до 69,3406 рубля, курс доллара снизился на 12,58 копейки - до 61,9057 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:47
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Россия и Украина подписали новое газовое соглашение

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Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

РЕН ТВ 28 декабря в 22:04
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Экс-прокурору из Владикавказа предъявили обвинение в заказном убийстве

Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение по статье «убийство», сообщает Следственный комитет.
Взгляд.ру 05:29
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WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Политика

Президенты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
BFM.ru 05:20
Политика

Рассекречен давний план вовлечения России в НАТО

В документе подчёркивается, что такой статус РФ дал бы Североатлантическому альянсу основание для расширения отношений НАТО с таким государствами, как Украина, Белоруссия и Молдавия, а также странами Прибалтики.
REGNUM 05:07
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
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Что будет с рублем в 2020 году – этого никто не ожидал

Эксперты назвали рубль "лучом света" и прогнозировали ему прибавку в 7% в 2020 году.
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Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
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Новогоднюю программу с Путиным и Киркоровым высмеял Шнуров

Privet-Rostov.ru 04:01
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Кьеза назвал Путина самым трезвым аналитиком происходящего в мире

Известный общественный деятель, итальянский журналист и экс-депутат Европарламента Джульетто Кьеза рассказал, что российскому президенту Владимиру Путину в течение многих лет приходится иметь дело с недоговороспособными руководителями Запада.
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Армия и оружие

Первый комплект С-350 «Витязь» доставят в войска в январе 2020 года

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Участники обмена пленными в Донбассе заявили о пытках со стороны СБУ

За пять лет, как рассказали участники обмена, они неоднократно подвергались пыткам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и бойцов батальона «Азов».
РБК вчера в 02:30
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Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе два ребенка, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
ТАСС 02:59
Происшествия

Омский подросток посмертно награжден медалью «За спасение погибавших»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» 14-летнего подростка из Омска, бросившегося спасать провалившихся в полынью мальчиков.
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Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости 00:00
Космос

Первый зонд с Земли долетит до другой звезды через 16 тысяч лет

«Пионер-10» летит другим маршрутом, и первая звезда на его пути - Ross 248, расположенная в десяти световых годах в созвездии Андромеды.
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Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
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Общество

Ангелина Вовк и Игорь Николаев стали народными артистами РФ

Вести.Ru 04:16
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий в 2020 году

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, это коснётся 32 миллионов граждан, сообщается на сайте ПФР.
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Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
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Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Биатлон

Пять биатлонистов отобрались в сборную России на этапы Кубка IBU

Биатлонисты Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Виктория Сливко и Ульяна Кайшева прошли отбор в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
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Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
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Польша ответила на слова Путина об антисемитизме посла

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ответил на слова президента России Владимира Путина, который назвавал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского.
Московский Комсомолец вчера в 06:42
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На большие экраны выходит фильм «Вторжение»

ГТРК Белгород 04:27
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