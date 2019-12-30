Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.

Что изменится в России c 1 января 2020 года

Армия и оружие Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.

Шоу-бизнес Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой Композитор Юрий Лоза в интервью РИА Новости Крым прокомментировал критику концертов Аллы Пугачевой, заявив, что у телезрителя должно быть право выбора.

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Происшествия Экс-прокурора Владикавказа обвинили в убийстве следователя Бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает СК РФ.

Армия и оружие Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Политика В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Хоккей Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.