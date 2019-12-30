Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧто изменится в России c 1 января 2020 года

Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
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Надо знать каждому – что изменится в жизни россиян с 1 января

SakhalinMedia.ru01:00

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

Вместе-РФ07:12

Что изменится в жизни тамбовчан в январе

РИА ТОП6805:03

Что изменится в жизни россиян с 2020 года?

Zab.RU19:12

Что изменится в России c 1 января 2020 года

РИА Новостивчера в 05:20

МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

ПолитСиб.Ру29 декабря в 20:00
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Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо после сведения татуировок

РЕН ТВ 29 декабря в 19:54
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru вчера в 09:57
Политика

Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде

Известия 08:30
Здоровье

Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя

Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Известия 00:42
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН вчера в 13:57
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
РИА Новости 17:19
Наука

К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев.
Pravda.Ru 09:12
Фигурное катание

Алина Загитова оттолкнула фанатку во время автограф-сессии

StarHit.ru 18:00
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 10:52
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM вчера в 10:02
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику концертов Пугачевой

Композитор Юрий Лоза в интервью РИА Новости Крым прокомментировал критику концертов Аллы Пугачевой, заявив, что у телезрителя должно быть право выбора.
РИА Новости 16:57
Общество

«Русская служба ВВС» назвала возможного организатора рассылки писем о «минировании»

Возможного организатора отправки электронных писем о «минировании» различных учреждений в России зовут Сергей, он из Киева, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 11:24
Экономика

Банковские переводы по номеру телефона стали платными

Центробанк начал взимать комиссию с банков за переводы в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщает агентство «Прайм».
Lenta.ru 18:03
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

РИА Новости 07:05
Происшествия

Экс-прокурора Владикавказа обвинили в убийстве следователя

Бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение в заказном убийстве следователя, совершенном местными бандитами, сообщает СК РФ.
BFM.ru 05:14
Происшествия

Число жертв тайфуна «Урсула» на Филиппинах возросло до 41

В результате тайфуна «Урсула» («Фанфон») на Филиппинах погиб по меньшей мере 41 человек. Об этом информирует CNN Philippines.
RT на русском 29 декабря в 02:28
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Футбол

Павел Мамаев рассказал, как прошли два месяца в ФК «Ростов»

Donday.ru 01:56
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новейшие виды вооружения

Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Экономика сегодня 29 декабря в 22:41
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv вчера в 01:15
Общество

Названа смертельная опасность неправильного сна

РИА Новости 17:59
Политика

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

Россия и Украина 31 декабря подписали пакет договоров по транзиту газа, в который вошло безотзывное мировое соглашение, заключенное между «Газпромом» и украинским Минюстом.
РБК вчера в 21:34
Политика

В польской еврейской общине прокомментировали слова Путина о после

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих не согласились со словами президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
РИА Новости 15:30
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились имена восьми четвертьфиналистов турнира.
RT на русском 15:43
Политика

Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.
Газета.Ru 08:12
Политика

В ООН отреагировали на давление властей Эстонии на агентство Sputnik

Отмечается, что в письме главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян просила генсекретаря ООН Антониу Гутерреша «обратить личное внимание на дискриминационные меры» в отношении сотрудников Sputnik Эстония.
Известия 14:05
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