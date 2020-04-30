С 1 мая 2020 года и в течение всего месяца в России вступают в силу новые законы и правила. Во-первых, ожидается поэтапный выход из режима самоизоляции, схема будет зависеть от ситуации с коронавирусом в конкретных регионах.

Что изменится в России с 1 мая: ипотека, кредиты, алкоголь

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону. 63

Здоровье В Калининградскую область поступило более миллиона медицинских масок Средства индивидуальной защиты получили Калининградская областная инфекционная больница, ЦГКБ, БСМП, городские больницы Калининграда №№ 2, 3, 4, Детская областная больница, объединенная детская городская поликлиника, Станция скорой медицинской помощи, почти все районные больницы области и другие медицинские организации. 2

Политика Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции 28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 300

Футбол В АПЛ футболистам придется носить маски во время тренировок Футболисты команд Премьер-лиги будут обязаны носить маски на тренировках согласно новым правилам, которые позволят возобновить сезон в Англии, сообщает Sky Sports.

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