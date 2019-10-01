Экономика
РБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Как изменится жизнь россиян с 1 октября
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Новый НДС, индексация пенсий и запрет на курение: что изменится в РФ в октябре
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