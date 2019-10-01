Экономика

РБКРБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Что изменится в жизни кубанцев с октября

Кубанские новости11:57

Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября

РИА Новости01:00

Ульяновским бюджетникам повысят зарплату

Ульяновская правда28 сентября в 03:00

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

РБКвчера в 01:01

Как изменится жизнь россиян с 1 октября

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов28 сентября в 05:31

Новый НДС, индексация пенсий и запрет на курение: что изменится в РФ в октябре

vtomske.ru28 сентября в 04:15

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Интерфакс00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество

Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России

Известия 12:04
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой второй раз

Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 05:22
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Авто

На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода

Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 07:14
Киберспорт

В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов

С помощью сканера фанаты CS:GO из Франции смогут узнать содержимое контейнера до того, как откроют его, — таким образом закон о лутбоксах не будет нарушен.
CyberSport.ru 02:25
Политика

Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»

Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Политика

Макрон рассказал о встрече с Олегом Сенцовым

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что он провел встречу в Страсбурге с Олегом Сенцовым, ранее освобожденным в рамках взаимного обмена заключенными между Российской Федерацией и Украиной.
Наша версия 10:42
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят 5 млрд рублей

Предполагается, что сокращение чиновников будет разделено на два этапа. Первый начнется уже в следующем году.
ТВ Центр 02:19
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы

Согласно материалам следствия, полковник Черкалин через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» «Транспортного».
Коммерсантъ 01:48
Армия и оружие

Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»

Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Экономика

Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации

Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.
РБК вчера в 12:01
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Армия и оружие

В России 1 октября начался осенний призыв в армию

В России 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря текущего года.
Профиль 06:26
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Происшествия

В Башкирии хотят наказать подростков, взорвавших щенков

ПроТуймазы 00:48
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика

В Иране раскрыли темы состоявшейся беседы Роухани и Путина

Президент России Владимир Путин и иранский лидер Хасан Роухани обсудили инициативу Тегерана по безопасности в районе Ормузского пролива.
Московский Комсомолец 12:00
Политика

Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Энергетика

Северный поток построен на 83 процента

Российская газета 11:44
Шоу-бизнес

Михаил Боярский снова грубо нарушил ПДД в Петербурге

REGNUM 11:38
Происшествия

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

В условно-досрочном освобождении (УДО) отказано Александру Протасовицкому, который был осуждён вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
REGNUM 07:56
Культура

Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС

Sostav.ru 11:55
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Общество

Краснодар хочет вернуть землю «Сафари-парка» как незаконно отчужденную

РИА Новости 06:55
Гаджеты

В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Армия и оружие

Китай представил на параде образцы новейшего вооружения

1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны.
REGNUM 01:35
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное