Общество

Пятый каналПятый каналЧто изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

В России с октября в силу вступает ряд законодательных инициатив, которые, так или иначе, повлияют на жизнь россиян. Фрукты и овощи на полках российских магазинов подешевеют уже с 1 октября. В правительстве решили снизить налог на добавленную стоимость для всей плодовой-ягодной продукции.
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Как изменятся российские законы с 1 октября 2019 года

Gazeta.SPbвчера в 08:45

Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября

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Какие изменения придут в жизнь россиян с 1 октября

Народные новости28 сентября в 23:35

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Интерфаксвчера в 00:00

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

РБК30 сентября в 01:01

Какие законы вступят в силу с 1 октября 2019 года

Алтайская правда29 сентября в 08:55

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

RT на русскомвчера в 00:17
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В России операторов 5G обяжут использовать отечественные серверы

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В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.
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Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.
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Как пенсионная реформа коснётся военных пенсионеров

Пенсионная реформа подразумевает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 - для женщин.
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Общество

У военных и бюджетников вырастут зарплаты с 1 октября

С 1 октября в России начнут действовать нормативные акты, которые определяют прибавку к зарплатам силовиков и сотрудников федеральных ведомств на 4,3%. Прибавку получат военнослужащие, работники МВД, ФСИН, ФТС и федеральной противопожарной службы.
АБН вчера в 02:06
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Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
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В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ

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«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
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Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
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Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали

Кандидата в президенты США Берни Сандерса госпитализировали. Как сообщает телеканал Fox News, ему сделали операцию на сердце.
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Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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