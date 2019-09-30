В России с октября в силу вступает ряд законодательных инициатив, которые, так или иначе, повлияют на жизнь россиян. Фрукты и овощи на полках российских магазинов подешевеют уже с 1 октября. В правительстве решили снизить налог на добавленную стоимость для всей плодовой-ягодной продукции.

Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

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