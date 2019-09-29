Экономика
РБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолецвчера в 08:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Технологии
Банки РФ занялись тестированием нового способа платежей
Крупные банки России начали тестирование технологии, позволяющей оплачивать покупки с помощью смартфонов и планшетов.
Газета.Ru вчера в 21:38
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика
В Париже сегодня пройдет прощание с бывшим президентом Жаком Шираком
Эхо Москвы вчера в 02:30
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
РИА Новости вчера в 23:59
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
При пожаре в Иркутской области погибли две трехлетние девочки
Девочки-близнецы погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Табарсук Иркутской области.
ТАСС вчера в 22:31
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Политика
Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 20:51
Фигурное катание
Прыгунья Сидорова завоевала первое российское золото на ЧМ в Дохе
Сидорова, которая ранее уже выигрывала чемпионат Европы, таким образом стала первой россиянкой, завоевавшей золото в Дохе.
РБК вчера в 16:21
Политика
Трамп записал обращение к народу после попытки импичмента
Президент США Дональд Трамп обратился к американской нации после очередной попытки представителей Демократической партии довести дело до его импичмента.
ТК Звезда 28 сентября в 18:28
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Космос
С Луны исчез индийский посадочный модуль
РЕН ТВ вчера в 21:47
Гаджеты
В смартфонах Samsung может появиться спектрометр
Наблюдатели полагают, что спектрометр может войти в состав будущих флагманских смартфонов Galaxy S11: в этом случае он расположится рядом с многомодульной камерой на тыльной панели корпуса.
3DNews 00:41
Происшествия
Мигранты подняли бунт на Лесбосе
Взгляд.ру вчера в 16:25
Экономика
Орешкин пообещал рост доходов россиян
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прогнозирует, что во втором полугодии реальные доходы россиян в годовом выражении вырастут на 1%, передает РИА "Новости".
МР7.ру вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
Телепрограмма вчера в 04:11
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM 28 сентября в 16:23
Политика
Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки на свои нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Общество
Первый снег выпал в трех сибирских регионах
Первый снег прошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.
Известия вчера в 23:02
Экономика
Производитель одежды Forever 21 заявил о банкротстве
Компания-производитель одежды Forever 21 в воскресенье, 29 сентября, направила в суд США документы о признании банкротом и закроет часть своих магазинов.
Известия вчера в 22:37
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
РИАМО 28 сентября в 12:43
Политика
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
РИА Новости вчера в 12:52
Гаджеты
Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся
Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости вчера в 16:26
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13