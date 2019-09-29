С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

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Волейбол Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.

Политика Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

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Политика «Агора» пожаловалась в ООН на суды по делам о московских протестах Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН в связи с судебными решениями в отношении участников протестов в Москве в июле-августе, пишут «Ведомости».

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Общество В России изменились правила приема на работу 27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.

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Футбол Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.

Общество Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.

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