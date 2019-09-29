Экономика
РБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат
Московский Комсомолецвчера в 08:15
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
РИА Новости вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал вчера в 10:22
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года.
РБК 01:03
Общество
Россияне назвали субъективный порог бедности
Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей.
BFM.ru 01:48
Футбол
Московский «Спартак» покинул Олег Кононов
Очевидно, что после шлейфа медийных активностей типа митинга за права мусульман Мьянмы или поздравлений Владимиру Путину с 65-летием почетному гражданину Львова едва ли светит продолжение карьеры на Украине.
Кавказ Пост 00:26
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко
Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко.
Известия 02:11
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию
Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько в интервью изданию "Левый берег" заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
В Казани завершился финал конкурса программистов «Цифровой прорыв»
Lenta.ru вчера в 14:43
Футбол
Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.
RT на русском вчера в 15:41
Футбол
«Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера
Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 21:58
Футбол
Сборная Грузии по регби разгромила Уругвай на Кубке мира
Sputnik Грузия вчера в 03:31
Космос
В октябре астероид уничтожит Землю
Территория новостей 28 сентября в 05:20
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Здоровье
Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу проблемы c поставками в некоторые регионы одного из препаратов для онкобольных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие
Опубликовали фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Издание Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в окружении пяти китайских военных судов в Южно-Китайском море.
Деловое.ТВ вчера в 05:40
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Общество
Эксперты раскрыли секрет девушки, плачущей кристаллами в Армении
Как стало известно, 22-летняя девушка плачет не кристаллами, как предполагалось ранее, а обычным промышленным стеклом, что доказали результаты экспертизы.
Народные новости вчера в 11:08
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК вчера в 07:54
Армия и оружие
Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР
Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.
РБК 02:17