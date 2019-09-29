Экономика

РБКРБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Рифей-Пермь02:23

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

РБК01:01

Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября

VSE42.RU26 сентября в 23:20

Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат

Московский Комсомолецвчера в 08:15

Что изменится в жизни Россиян в октябре

Privet-Rostov.ru27 сентября в 01:20

В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты

ФедералПрессвчера в 23:09

Хабаровчанам на заметку: как изменится наша жизнь с 1 октября

AmurMedia.ru26 сентября в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Общество

Определены самые здоровые российские регионы

Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Происшествия

В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой

РИА Новости вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина

После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал вчера в 10:22
Происшествия

Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия вчера в 08:15
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Экономика

Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года.
РБК 01:03
Политика

Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

РИА Новости 00:53
Общество

Россияне назвали субъективный порог бедности

Российская семья живет в бедности, если доход одного ее члена ниже 12,5 тысячи рублей.
BFM.ru 01:48
Футбол

Московский «Спартак» покинул Олег Кононов

Очевидно, что после шлейфа медийных активностей типа митинга за права мусульман Мьянмы или поздравлений Владимиру Путину с 65-летием почетному гражданину Львова едва ли светит продолжение карьеры на Украине.
Кавказ Пост 00:26
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери

У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика

Иркутские власти ответили на сообщения о возможной отставке Левченко

Власти Иркутской области ничего не знают о якобы планируемой отставке губернатора региона Сергея Левченко.
Известия 02:11
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько в интервью изданию "Левый берег" заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

В Казани завершился финал конкурса программистов «Цифровой прорыв»

Lenta.ru вчера в 14:43
Футбол

Федун заинтересован в возвращении Пилипчука в «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассматривает возможность вернуть в клуб бывшего помощника Массимо Карреры Романа Пилипчука.
RT на русском вчера в 15:41
Футбол

«Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера

Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 21:58
Футбол

Сборная Грузии по регби разгромила Уругвай на Кубке мира

Sputnik Грузия вчера в 03:31
Космос

В октябре астероид уничтожит Землю

Территория новостей 28 сентября в 05:20
Происшествия

Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Здоровье

Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может обратиться в Генеральную прокуратуру РФ по поводу проблемы c поставками в некоторые регионы одного из препаратов для онкобольных, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

Опубликовали фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Издание Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в окружении пяти китайских военных судов в Южно-Китайском море.
Деловое.ТВ вчера в 05:40
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Происшествия

В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане

"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Общество

Эксперты раскрыли секрет девушки, плачущей кристаллами в Армении

Как стало известно, 22-летняя девушка плачет не кристаллами, как предполагалось ранее, а обычным промышленным стеклом, что доказали результаты экспертизы.
Народные новости вчера в 11:08
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК вчера в 07:54
Армия и оружие

Британский генерал заявил о состоянии войны из-за кибератак России и КНР

Великобритания «каждый день находится в состоянии войны» из-за кибератак России и других стран, заявил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер, передает Telegraph.
РБК 02:17
Религия

День памяти Веры, Надежды и Любови отмечают православные христиане

Доступ1 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное