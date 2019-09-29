Экономика

РБКРБКЧто изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения «открытого огня», но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку.
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Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

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Что изменится с 1 октября: ужесточение кредитов, индексация зарплат

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В Марий Эл пенсионеры и бюджетники с 1 октября заживут лучше

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Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября

VSE42.RU26 сентября в 23:20

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

РБК01:01

Кому и насколько повысят пенсии и зарплаты с 1 октября 2019 года

Усолье.Инфо26 сентября в 22:02
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
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На Украине сообщили о бегстве экс-генпрокурора Луценко из страны

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.
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Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Общество

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Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
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Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
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Экономика

Минфин США отрицает планы о делистинге китайских компаний

В настоящее время Минфин США не планирует проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя казначейства Монику Кроули.
Коммерсантъ 28 сентября в 19:39
Общество

Республика Дагестан возглавила рейтинг самых здоровых регионов

Республика Дагестан возглавила рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни.
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Армия и оружие

Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
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Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

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Неизвестные в Подмосковье ограбили дом бывшего футболиста московских "Торпедо" и "Динамо" Игоря Семшова.
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В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
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Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020

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