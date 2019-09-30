С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения «открытого огня», но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку.

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Общество В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.

Авто Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 актуального поколения Завод Toyota в Санкт-Петербурге завершает производство кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку громкой вечеринкой Голливудская звезда Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь помолвки с Алексом Родригесом.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.

Транспорт Пожилые россияне поедут на поездах за полцены Россияне в возрасте старше 60 лет смогут приобрести билеты в купе на поезда дальнего следования за полцены.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Армия и оружие Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.

Происшествия Совершившего каминг-аут военного избили на Украине Пятеро радикалов напали на украинского 41-летнего военного Василия Давыденко, который недавно рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил ЛГБТ-активист, ветеран АТО Виктор Пилипенко.

Политика В резиденции свердловского губернатора собрали депутатов Госдумы В резиденции губернатора Свердловской области сегодня собрали депутатов Госдумы, представляющих в нижней палате федерального собрания Средний Урал.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.

Общество Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.

Политика Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Спорт WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.

Политика Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.

Финансы Курс доллара снизился до 64,64 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.