Общество
Невские НовостиЧто изменилось в законах России с 1 апреля 2020 года
С 1 апреля 2020 года проиндексированы социальные пенсии на 6,1 %. Теперь ее средний размер составляет 9 тыс. 850 рублей. По данным Пенсионного фонда России, повышение коснется 3,8 млн россиян. Вырастут пенсии участников ВОВ и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
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Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Технологии
Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty
Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть
Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
Здоровье
На Сахалин доставят миллион медицинских масок
В ближайшие дни в Сахалинскую область доставят миллион медицинских масок. Уже в пятницу ожидается первая партия в 250 тысяч штук.
Общество
Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес
Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Гаджеты
Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев
Сеул, 31 марта 2020, 13:20 — REGNUM С 2021 года южнокорейская компания Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических дисплеев LCD.
Космос
«Астроном – это не профессия. Это образ жизни»
В невероятной атмосфере Звенигородской обсерватории Дмитрий Вибе рассказал, что современные астрономы почти не используют телескопы.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич призналась в третьей беременности
В общем, подписчики быстро передумали поздравлять любимицу с третьей беременностью и принялись поздравлять уже с 1 апреля.
Общество
В Италии вводят карточки на продукты
В целом карантин в стране, который правительство намерено продлить до Пасхи, затронул около 3,3 миллиона человек.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как работала эскортницей
Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».
Происшествия
У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус
У жительницы Алтайского края, родившей накануне ребенка, подтвержден коронавирус.
Армия и оружие
В Сирии американцы вновь встали на пути у российской военной полиции
Футбол
УЕФА объявил о переносе всех турниров на неопределенный срок
УЕФА перенес все матчи своих турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении организации.
Общество
У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно
У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Экономика
РБК узнал детали о стресс-тестах для системообразующих компаний
Минэкономики разработало стресс-тестирование финансовой устойчивости системообразующих организаций в условиях ухудшения экономической ситуации.
Политика
Россия отправила самолет с медицинскими принадлежностями в США
Происшествия
Подышал воздухом: житель Уфы вместе с ребенком прогулялся по крыше
Вместо запрещенной из-за ситуации с коронавирусом прогулки по улице уфимец выбрал очень необычный способ подышать воздухом.
Армия и оружие
В ЛНР скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле ВСУ
Луганск, 2 апреля 2020, 08:37 — REGNUM В ЛНР скончалась жительница посёлка Голубовское, получившая ранения во время обстрела населённого пункта.