С 1 апреля 2020 года проиндексированы социальные пенсии на 6,1 %. Теперь ее средний размер составляет 9 тыс. 850 рублей. По данным Пенсионного фонда России, повышение коснется 3,8 млн россиян. Вырастут пенсии участников ВОВ и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Что изменилось в законах России с 1 апреля 2020 года

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

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Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Здоровье На Сахалин доставят миллион медицинских масок В ближайшие дни в Сахалинскую область доставят миллион медицинских масок. Уже в пятницу ожидается первая партия в 250 тысяч штук.

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Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

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