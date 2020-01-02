Общество

Невские НовостиНевские НовостиЧто изменилось в законах России с 1 апреля 2020 года

С 1 апреля 2020 года проиндексированы социальные пенсии на 6,1 %. Теперь ее средний размер составляет 9 тыс. 850 рублей. По данным Пенсионного фонда России, повышение коснется 3,8 млн россиян. Вырастут пенсии участников ВОВ и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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Что изменилось в законах России с 1 апреля 2020 года

Невские Новостивчера в 14:38

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Национальная служба новостейвчера в 01:51

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС31 марта в 17:01

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новостивчера в 01:00

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБК31 марта в 17:00

Законы, вступающие в силу с 1 апреля

Парламентская газета31 марта в 17:30

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФ31 марта в 01:48
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
RT на русском вчера в 21:45
Общество

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РИА Новости вчера в 11:00
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REGNUM 01:28
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В Италии выявили новые особенности коронавируса

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В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
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Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
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Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

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Lenta.ru вчера в 03:55
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РИА Новости вчера в 23:42
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На Сахалин доставят миллион медицинских масок

В ближайшие дни в Сахалинскую область доставят миллион медицинских масок. Уже в пятницу ожидается первая партия в 250 тысяч штук.
Российская газета 01:25
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Главному инфекционисту США предоставили охрану из-за угроз в его адрес

Министерство юстиции США одобрило предоставление охраны директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи после того, как он начал получать сообщения с угрозами в свой адрес.
Газета.Ru 02:03
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Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев

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Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
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Wday.ru вчера в 10:29
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Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».
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