1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

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Экономика Эксперты: спрос на аренду квартир в Москве снизился из-за коронавируса Спрос на долгосрочную аренду квартир снизился в Москве с середины марта, так как потенциальные арендаторы откладывают переезд в новое жилье во время самоизоляции из-за коронавируса, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

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