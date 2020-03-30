Коронавирус
РБКЧто изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
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Общество
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Экономика
Эксперты: спрос на аренду квартир в Москве снизился из-за коронавируса
Спрос на долгосрочную аренду квартир снизился в Москве с середины марта, так как потенциальные арендаторы откладывают переезд в новое жилье во время самоизоляции из-за коронавируса, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.
Общество
В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан
«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
Общество
На Камчатке введён режим самоизоляции
На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19
Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Общество
Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки
Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Игры
Популярные детективные игры продаются со скидками до 80%
В цифровом магазине Humble Bundle запущена новая акция, благодаря которой на популярные детективные игры действуют большие скидки, достигающие, к слову, 80%.
Общество
Штрафовать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля
В Татарстане собираются начать штрафовать за передвижение без специального разрешения со 2 апреля, говорится в сообщении Оперативного штаба РТ.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции
Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Российский суд впервые провел заседание по WhatsApp из-за коронавируса
Невьянский городской суд Свердловской области впервые провел заседание по делу с использованием мессенджера WhatsApp из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche
Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину.
Общество
В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей
Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.
Общество
В Ухане зарегистрировали первый завозной случай заражения COVID-19
Первый завозной случай заражения COVID-19 зарегистрирован в городе Ухань, который стал очагом распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса
Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
Происшествия
В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом
Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.