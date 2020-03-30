Коронавирус

РБКРБКЧто изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
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Законы, вступающие в силу с 1 апреля

Парламентская газетавчера в 17:30

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газета29 марта в 22:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Изменения в жизни россиян с 1 апреля: индексация пенсий, ипотека и денежные переводы в период пандемии коронавируса, новые пособия по безработице

URA.Ruвчера в 18:23

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новости01:00

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБКвчера в 17:00
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 11:04
Экономика

Эксперты: спрос на аренду квартир в Москве снизился из-за коронавируса

Спрос на долгосрочную аренду квартир снизился в Москве с середины марта, так как потенциальные арендаторы откладывают переезд в новое жилье во время самоизоляции из-за коронавируса, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.
ТАСС вчера в 05:53
Общество

В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан

«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 15:02
Общество

На Камчатке введён режим самоизоляции

На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:24
Здоровье

ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19

Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
РИА Новости вчера в 20:38
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Общество

Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 02:47
Происшествия

СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки

Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).
Известия 02:24
Игры

Популярные детективные игры продаются со скидками до 80%

В цифровом магазине Humble Bundle запущена новая акция, благодаря которой на популярные детективные игры действуют большие скидки, достигающие, к слову, 80%.
Ferra 30 марта в 08:16
Общество

Штрафовать за нарушение самоизоляции в Татарстане начнут со 2 апреля

В Татарстане собираются начать штрафовать за передвижение без специального разрешения со 2 апреля, говорится в сообщении Оперативного штаба РТ.
Вечерняя Казань 03:07
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 30 марта в 11:46
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

Президиум ранее поручил Минкомсвязи обеспечить с 1 апреля представление в Фонд социального страхования РФ и правительство Москвы сведений о подлежащих самоизоляции гражданах РФ, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом, из заполненных ими форм на едином портале госуслуг.
Интерфакс 01:12
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 05:04
Общество

В Минздраве заявили о пике заболеваемости коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом нового типа, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Православие и Мир вчера в 08:31
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

В итальянской провинции Феррара, которая расположена в регионе Эмилия-Романья, местные жители могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
Москва 24 02:31
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 11:19
Общество

Российский суд впервые провел заседание по WhatsApp из-за коронавируса

Невьянский городской суд Свердловской области впервые провел заседание по делу с использованием мессенджера WhatsApp из-за коронавируса.
Lenta.ru 03:05
Шоу-бизнес

Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину.
Чемпионат вчера в 02:49
Общество

В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей

Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до десяти лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года.
Российская газета вчера в 07:05
Общество

В Ухане зарегистрировали первый завозной случай заражения COVID-19

Первый завозной случай заражения COVID-19 зарегистрирован в городе Ухань, который стал очагом распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 02:00
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Происшествия

В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусом

Пермь, 31 марта 2020, 22:03 — REGNUM В Пермском крае скончался первый пациент с подтверждённым коронавирусом.
REGNUM вчера в 15:03
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