Общество

РБКРБКЧто изменится в российских законах в апреле 2020 года

С 1 апреля на 6,1% проиндексируют пенсии по гособеспечению. К ним относятся социальные пенсии, пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, людей, переживших блокаду Ленинграда и других категорий граждан. Индексация затронет 3,8 млн человек.
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Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБКвчера в 17:00

Что изменится в России с 1 апреля

Би-портвчера в 04:19

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новости01:00

Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле

Версия-Саратов30 марта в 04:59

Законы, вступающие в силу в апреле

Парламентская газета29 марта в 17:00
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Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Энергетика

Министры энергетики России и США обсудили ситуацию с ценами на нефть

Министр энергетики США Дэн Бруйетт 31 марта провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком о ситуации на мировых нефтяных рынках, сообщает 1 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского ведомства.
Известия вчера в 22:23
Общество

17 детей за последние сутки заразились коронавирусом в Москве

В Москве среди людей, заразившихся коронавирусом, выявлено 17 детей.
Live24 30 марта в 06:15
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Приложение для зараженных коронавирусом исчезло из Google Play

«Страница не найдена», — говорится в Google Play. В поиске магазина также нельзя найти приложение под названием «Социальный мониторинг».
РБК 04:42
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли семь человек

В России от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки умерли семь человек.
RT на русском 04:02
Общество

«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом

"Почта России" доставит все пенсии и пособия на дом из-за коронавируса.
Москва 24 03:28
Общество

В Крыму вводят карантин по коронавирусу

Симферополь, 1 апреля 2020, 10:25 — REGNUM Карантин по коронавирусу вводят в Крыму со 2 апреля.
REGNUM 03:25
Экономика

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Общество

Пиковый спрос на продукты в России пройден

Пиковый спрос на продовольственные продукты в магазинах уже пройден, сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес

Директор фонда Льва Лещенко рассказал о его состоянии

Аргументы и Факты 04:52
Гаджеты

Смартфон Apple iPhone 9 могут представить 15 апреля

В Сети уже давно курсируют слухи о предстоящем выходе бюджетного смартфона Apple iPhone 9, готовящемся на смену модели iPhone SE, и, похоже, анонс новинки уже не за горами.
3DNews 03:12
Общество

Власти обяжут россиян заполнять на карантине журнал о самочувствии

«Граждане, находящиеся на карантине, будут обязаны по запросу от [портала] госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома», — заявил глава правительства на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).
РБК 04:50
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Общество

За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге.
ФАН 04:12
Общество

США обошли Китай по количеству смертей от коронавируса

США обошли Китай по количеству умерших от коронавируса COVID-19, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.
Аргументы и Факты вчера в 14:32
Общество

Город в Ленобласти закрыли на въезд и выезд

С 31 марта город Волхов в Ленинградской области полночью закрыт на въезд и выезд из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает городская администрация.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 02:51
Музыка

Little Big выступит на «Евровидении» в этом году, но в новом формате

В шоу внеконкурсного формата будут участвовать представители 41 страны, которые были заявлены на конкурс в этом году.
Мойка78 02:10
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Евро-футбол.ру вчера в 13:42
Общество

Госдума приняла закон, разрешающий правительству вводить режим ЧС

Закон разрешает правительству вводить режим ЧС во всей стране или в отдельных регионах. Также был расширен список причин для введения ЧС.
Муксун.fm вчера в 05:28
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской Бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Происшествия

Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД российского города

Вспышка коронавируса зафиксирована в госпитале МВД в Липецке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:21
Общество

В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Грозный, 1 апреля 2020, 11:49 — REGNUM В Чечне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.
REGNUM 04:49
Общество

В Подмосковье умер второй пациент с коронавирусом

Житель Подмосковья, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, умер в больнице, это второй случай смерти в регионе.
ТАСС 04:42
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск вчера в 12:50
Здоровье

На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19

За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
ИА Красная Весна 04:22
Происшествия

Коронавирус подтвержден еще у 7 череповчан

Московский референс-центра подтвердил коронавирус у еще семи череповчан.
CPV.ru 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
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