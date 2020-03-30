1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

Происшествия Пятерых алтайских полицейских отправили на карантин по коронавирусу Полицейских из алтайского ГУ МВД отправили на карантин по коронавирусу из-за того, что они проводили процессуальные действия с мужем заболевшей туристки.

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Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.