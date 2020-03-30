Коронавирус

РБКРБКЧто изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
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Законы, вступающие в силу с 1 апреля

Парламентская газетавчера в 17:30

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Российская газета29 марта в 22:00

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Изменения в жизни россиян с 1 апреля: индексация пенсий, ипотека и денежные переводы в период пандемии коронавируса, новые пособия по безработице

URA.Ruвчера в 18:23

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новости01:00

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБКвчера в 17:00

Стало известно, что изменится в жизни россиян с 1 апреля

ФедералПресс30 марта в 01:11
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Происшествия

Пятерых алтайских полицейских отправили на карантин по коронавирусу

Полицейских из алтайского ГУ МВД отправили на карантин по коронавирусу из-за того, что они проводили процессуальные действия с мужем заболевшей туристки.
Тайга.инфо 00:56
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 21:32
Наука

Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров

Naked Science вчера в 04:31
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В Хабаровском крае вводят режим самоизоляции

В Хабаровском крае вводят режим самоизоляции. Меры принимают как дополнительные для недопущения распространения коронавируса.
EastRussia вчера в 19:00
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости вчера в 14:07
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан вчера в 09:03
Биатлон

Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон

В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Inc-news.ru 30 марта в 14:00
Футбол

Фанаты Немана ушли на карантин и призвали остановить чемпионат Белоруссии вопреки мнению Лукашенко

Фанаты «Немана» призвали национальную федерацию футбола последовать примеру других стран и прервать чемпионат Белоруссии.
Bookmaker-ratings.ru 01:29
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Здоровье

Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом

Британские научные специалисты назвали пять основных симптомов, которые указывают на то, что человек уже переболел опасным коронавирусом.
Ugpressa.ru 00:40
Общество

В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу

Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
ToDay News Ufa вчера в 15:01
Общество

В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции

В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com вчера в 23:38
Общество

Сирены воют в Новосибирске 1 апреля: МЧС просит не паниковать

В сообщениях дикторы призывают остаться население дома. В МЧС просят население соблюдать спокойствие и не паниковать.
АиФ Новосибирск 01:32
Общество

Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений

Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений.
Компания вчера в 03:22
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

MedikForum.ru вчера в 20:21
Здоровье

На Сахалине подтвержден еще один случай коронавируса

В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса.
АСТВ 01:43
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Музыка

Организаторы «Евровидения» устроят вместо конкурса онлайн-концерт

Bimru.ru 01:07
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Экономика

В России вырастут цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Lenta.ru вчера в 23:42
Здоровье

ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19

Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
РИА Новости вчера в 20:38
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