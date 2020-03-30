Коронавирус
РБКЧто изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
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Происшествия
Пятерых алтайских полицейских отправили на карантин по коронавирусу
Полицейских из алтайского ГУ МВД отправили на карантин по коронавирусу из-за того, что они проводили процессуальные действия с мужем заболевшей туристки.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Наука
Над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
В Хабаровском крае вводят режим самоизоляции
В Хабаровском крае вводят режим самоизоляции. Меры принимают как дополнительные для недопущения распространения коронавируса.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Общество
В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Биатлон
Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон
В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Футбол
Фанаты Немана ушли на карантин и призвали остановить чемпионат Белоруссии вопреки мнению Лукашенко
Фанаты «Немана» призвали национальную федерацию футбола последовать примеру других стран и прервать чемпионат Белоруссии.
Общество
В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции
Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Здоровье
Названы признаки того, что человек уже переболел коронавирусом
Британские научные специалисты назвали пять основных симптомов, которые указывают на то, что человек уже переболел опасным коронавирусом.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей обнаружили иммунитет к коронавирусу
Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
Общество
В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции
В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Общество
Сирены воют в Новосибирске 1 апреля: МЧС просит не паниковать
В сообщениях дикторы призывают остаться население дома. В МЧС просят население соблюдать спокойствие и не паниковать.
Общество
Больше половины россиян оказались в кризис без сбережений
Больше половины россиян в нынешней ситуации кризиса оказались без сбережений.
Происшествия
В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Здоровье
На Сахалине подтвержден еще один случай коронавируса
В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Экономика
В России вырастут цены на молочные продукты
Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Здоровье
ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19
Язаревич напомнил, что COVID-19 — новая болезнь, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических сведений о том, как вырабатывается иммунитет к вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.