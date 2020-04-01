Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургИндексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле

Закон вступает в силу с 15 апреля 2020 года.
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