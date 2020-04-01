Закон вступает в силу с 15 апреля 2020 года.

Индексация пенсий и маткапитал. Какие законы вступают в силу в апреле

Политика В Кремле рассказали о ежедневном тестировании окружения президента Окружение президента РФ Владимира Путина, включая чиновников, которые сопровождали его при посещении больницы в Коммунарке, ежедневно проходит тестирование на коронавирус.

Общество В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств в условиях ЧС Госдума на пленарном заседании в среду поддержала поправку к законопроекту об онлайн-продаже лекарств, которая разрешает правительству вводить на время ЧС и эпидемий дистанционную продажу рецептурных препаратов.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Здоровье В Башкирии изменился график работы поликлиник Как пояснила на брифинге в минздраве РБ заместитель министра Ирина Кононова, с 1 по 3 апреля поликлиники будут работать на час меньше: с 8 до 19 часов вместо прежних 20 часов.

Хоккей Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева забеременела от бывшего мужа Ермолаева проводит карантин вместе с мужем и ребенком Добавим, что в период, когда Ермолаева была участницей телепроекта "Дом-2", девушка смогла построить серьезные отношения с одним из молодых людей.

Авто Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.

Культура Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.

Технологии Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.

Политика В России стартовал весенний призыв До 15 июля на службу призовут 135 тысяч новобранцев. При этом в войска они отправятся не раньше 20-го мая.

Биатлон Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что приедет в Россию, чтобы отметить завершение карьеры с болельщиками.

Здоровье Еще один стационар готовится принять заболевших коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин приехал на территорию ГКБ с целью осмотра хода работ по перепрофилированию, отметив, что стационар будет готов к 13 апреля.

Здоровье Ученые сочли, что передача коронавируса замедлится в теплых странах Claudio Furlan / Globallookpress Ученые из Университета Фессалии в Греции выдвинули предположение, что коронавирус распространяется быстрее в странах с низкой температурой воздуха.

Здоровье Второй пациент с коронавирусом скончался в Белоруссии В Белоруссии умер второй пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом заявили в министерстве здравоохранения республики.