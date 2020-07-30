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ТАСС
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. Возобновление международных рейсов С 1 августа Россия возобновляет международное сообщение с Великобританией, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.В источнике
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Комсомольская правда

Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»

Комсомольская правда18:03
РБК

Что изменится в российских законах в августе

РБК17:00
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАССвчера в 17:01
Аргументы и Факты

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Факты29 июля в 17:06
iReactor

С августа в России повысят пенсии и пособия и изменят тарифы ОСАГО

iReactor29 июля в 07:45
Телеканал 360°

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°29 июля в 07:43
LipetskMedia.ru

Что ждет липчан с 1 августа

LipetskMedia.ru29 июля в 04:35

3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Известия01:56
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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«Северный поток-2» разрешили достраивать

Датское энергетическое агентство (ДЭА) подтвердило, что оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG может приступать к работам в водах страны после 3 августа, сообщает ТАСС.
Lenta.ruвчера в 07:03
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