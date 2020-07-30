Экономика
РБКЧто изменится в российских законах в августе
С 1 августа будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Это ежегодная процедура, связанная с продолжением отчисления страховых пенсионных взносов на таких граждан. Размер прибавки ограничен установленными коэффициентами: он не может превышать трех пенсионных баллов.
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с чего всё началось
Сразу несколько категорий пенсионеров с 1 августа смогут получать повышенные выплаты. В частности, речь идёт о работающих пенсионерах, максимальная прибавка здесь составит 279 рублей.News.ru27 июля в 17:00
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Что изменится для россиян с 1 августа: пересчет пенсий, новые тарифы на газ и «Здравствуй, Занзибар»
Комсомольская правда18:03
Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
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