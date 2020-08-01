Дальневосточный гектар С 1 августа оформить заявку на землю в Бурятии и Забайкальском крае в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все россияне. С февраля этого года такое право было только у жителей Дальнего Востока (а до этого — у жителей непосредственно этих двух субъектов).

Что изменится в российских законах в августе

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Политика Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса. 456

Политика Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.

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Футбол «Зенит» проиграл ЦСКА в дебютном матче в женском чемпионате России В первом туре нового сезона женской Суперлиги московский ЦСКА обыграл «Зенит». Дебютная встреча питерской команды завершилась со счётом 1:2.

Происшествия В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса. 2

Политика Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу Задержанных в Белоруссии россиян поместили под стражу, сообщил Sputnik со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича.

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