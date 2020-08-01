Экономика
РБКЧто изменится в российских законах в августе
Дальневосточный гектар С 1 августа оформить заявку на землю в Бурятии и Забайкальском крае в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все россияне. С февраля этого года такое право было только у жителей Дальнего Востока (а до этого — у жителей непосредственно этих двух субъектов).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Кино
«Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
Shraibikus News 09:43
Общество
Суд вернул экс-владельцу «Трех китов» контроль над торговым комплексом
Бизнесмен Сергей Зуев вернул себе контроль над торговым комплексом «Три кита» в Одинцовском районе Подмосковья.
РБК 13:07
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет 14:04
Общество
В посольстве уточнили порядок въезда граждан России в Швейцарию
Москва, 1 августа 2020, 22:28 — REGNUM Из России в Швейцарию смогут пока въехать только те граждане, которые имеют вид на жительство.
REGNUM 15:28
Политика
Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу
Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Общество
Пандемия коронавируса продлится ещё долго, считают в ВОЗ
Женева, Швейцария, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции продлится ещё долго, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
REGNUM 14:24
Политика
Иранские СМИ сообщают о попытке теракта в генконсульстве России
Антиисламистская организация "Тондар" планировала теракт в российском генконсульстве в городе Решт, Иран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные иранской государственной телерадиокомпании IRIB.
Газета.Ru 14:51
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Игры
Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games
Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.
3DNews вчера в 09:15
Общество
Минздрав Украины ухудшил прогноз по коронавирусу
Чиновники ожидают до 4 тыс. смертей и до 400 тыс. случаев инфицирования, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге в субботу, 1 августа.
Известия 14:06
Происшествия
В Хельсинки провели «Топлес-флешмоб»
РИА Новости 12:25
Общество
Прибывшим из‑за рубежа жителям Подмосковья нужно размещать информацию о тесте на Covid
Все жители Московской области, которые прибывают из-за границы, должны разместить результаты своих тестов на коронавирусную инфекцию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, следует из постановления губернатора региона, размещенного на сайте правительства Подмосковья.
РИАМО 13:33
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва вчера в 10:46
Общество
Россия с 1 августа открывает госграницу с Абхазией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 августа открыть границы России с Республикой Абхазия.
Дождь вчера в 14:35
Политика
Умер военный преступник Андрей Гергерт, главарь «Правого сектора»
В Вене в возрасте 42 лет умер известный на Украине главарь запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Гергерт, каратель АТО, заместитель командира неонацистского объединения «Украинская добровольческая армия» (УДА) .
Евразия Daily 13:25
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Футбол
«Зенит» проиграл ЦСКА в дебютном матче в женском чемпионате России
В первом туре нового сезона женской Суперлиги московский ЦСКА обыграл «Зенит». Дебютная встреча питерской команды завершилась со счётом 1:2.
Чемпионат 13:10
Происшествия
В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса
Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса.
ТАСС 11:24
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу
Задержанных в Белоруссии россиян поместили под стражу, сообщил Sputnik со ссылкой на главу Следственного комитета Ивана Носкевича.
РИА Новости 15:26
Политика
МИД пообещал ответить на новые санкции ЕС против россиян
Новые санкции ЕС против россиян не останутся без ответа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
Известия 07:17
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству страны проработать дополнительные меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
Страна Советов on-line 13:08
Общество
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Происшествия
В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек
В Севастополе 14 человек пострадали при столкновении автомобиля с автобусом.
РБК 13:05
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47