Дальневосточный гектар С 1 августа оформить заявку на землю в Бурятии и Забайкальском крае в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все россияне. С февраля этого года такое право было только у жителей Дальнего Востока (а до этого — у жителей непосредственно этих двух субъектов).

Что изменится в российских законах в августе

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней. 1K

Киберспорт Valve обновила страницу с наградами Battle Pass 2020 в Dota 2 В ночь на 1 августа для Dota 2 вышел патч, с которым разработчики обновили страницу с наградами Battle Pass к The International 2020.

Политика Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку Главврач больницы №40, расположенной в московском поселке Коммунарка, Денис Проценко в интервью "Российской газете" рассказал о том, как президент России Владимир Путин посещал медучреждение в марте. 61

Политика МИД предупредил ЕС о «кибер хаосе» из-за новых санкций Политические коннотации решения Совета Евросоюза ввести санкции против ряда граждан и субъектов России, КНР и КНДР очевидны, односторонние ограничения не только вредны, но и незаконны в контексте международного права, заявили в МИД РФ.

Экономика Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию. 1

Происшествия В Карелии проверят пансионат, где два пациента умерли от коронавируса Прокуратура Карелии проводит проверку из-за вспышки коронавируса в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где 16 из 29 постояльцев госпитализированы, два пациента умерли из-за коронавируса. 1

Единоборства Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.

Космос Завершились первые огневые испытания Starship SN5 Ранее огневые испытания смог пройти только прототип SN4: он справился с прожигом двигателя, но взорвался при повторных тестах в конце мая. 6

Политика Белоруссия передала Украине список задержанных российских граждан 31 июля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ сообщил, что МИД получил списки россиян. 1,8K