Общество
РБКЧто изменится в российских законах в июле 2020 года
1 июля вступит в силу закон, в соответствии с которым решение о предоставлении мер поддержки инвалидам соответствующие органы будут принимать на основе информации из федерального реестра инвалидов.
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Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
Явка на голосовании по конституции за шесть дней составила 55,22%
Явка на общероссийском голосовании по закону о поправке к Конституции РФ за шесть дней по всей стране составила 55,22%.
ТАСС 03:08
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Политика
На Украине открылись все участки для голосования по Конституции РФ
Все участки для голосования по поправкам к конституции РФ вовремя открылись на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России в Киеве.
РИА Новости 01:57
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с лосем в Рязанской области
Пассажир иномарки погиб в результате столкновения машины с лосем в Рязанской области. Трем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Известия 03:58
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС вчера в 17:11
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
32CARS.ru 02:57
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, сто спасти ядерную сделку можно только при условии возвращения всех сторон к СВПД.
REGNUM 01:56
Общество
В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 262 человек, 46 скончались
В среду, 1 июля, стало известно, что за минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 262 человек.
Форпост Северо-Запад 04:15
Авто
АвтоВАЗ поднял в России цены на свои автомобили
32CARS.ru 00:45
Общество
В Ростовской области за сутки зафиксировали еще 94 случая коронавируса
По данным на 30 июня, в Ростовской области было выявлено еще 94 случая заражения коронавирусом, сообщает Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону вчера в 03:31
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия вчера в 16:52
Футбол
Второй подряд матч «Оренбурга» отменили из-за вспышки коронавируса
Команде из Оренбурга засчитали техническое поражение со счетом 0:3.
РБК 04:09
Футбол
Бышовец: «Семин для меня не существует, как человек и тренер»
Не существует для меня этот человек.
Новый Век 03:16
Общество
МГИК: В столице начался итоговый день голосования по Конституции
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Российская газета 03:55
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Кино
Лидер группы Shortparis сыграет Маяковского в фильме Козловского
Лидер группы Shortparis Николай Комягин сыграет поэта Владимира Маяковского в новом фильме Данилы Козловского.
Культуромания вчера в 10:20
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа
Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor 29 июня в 10:40
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
Наука
В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
В Великобритании создан особенный фонарик, который может улучшить зрение за 3 минуты в день.
ToDay News Ufa 29 июня в 06:23