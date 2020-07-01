Экономика
РБКЧто изменится в российских законах в июле 2020 года
С 1 июля снова будут произведены единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб. В июне средства полагались для детей в возрасте от трех лет, в этот раз нижней возрастной границы нет.
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Путешествия по стране, обязательная маркировка и онлайн-кассы — новое в июле-2020
Реальное времявчера в 17:00
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Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Жилищно-коммунальные услуги подорожают с 1 июля. Повышение платы может составить от 2,4 процента до 6,5 процента в зависимости от региона.
Российская газета 29 июня в 09:23
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Общество
С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус
Шоумен и актёр Гарик Харламов очень тяжело переживал нападки в Интернете из-за откровенной сцены с участием его жены Кристины Асмус в фильме «Текст».
News.ru вчера в 12:48
Происшествия
Подрядчик в Борзе обматерил редактора местной газеты из-за фото рухнувшего забора
Чита.Ру вчера в 21:27
Экономика
Названы условия для укрепления рубля к доллару
Аналитик Андрей Кочетков назвал условия для укрепления рубля по отношению к доллару в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru вчера в 22:02
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Общество
Семьи с детьми получили вторую десятитысячную выплату
Выплаты размером 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет Пенсионный фонд России производил с апреля по июнь.
Амурская правда вчера в 21:43
Гаджеты
В сети появилось видео с дизайном моделей iPhone 12
Все четыре модели будут поддерживать работу с 5G-сетью Один из блогеров опубликовал в своем YouTube-канале видео, на котором можно увидеть четыре смартфона серии iPhone 12 от компании Apple.
Деловое.ТВ вчера в 11:14
Футбол
Диего Марадона может возглавить сборную Испании
Чемпионат вчера в 22:39
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Футбол
«Зенит» второй раз оштрафовал Азмуна за нарушение самоизоляции
CT news вчера в 17:41
Технологии
МТС представила фирменного голосового помощника «Марвин»
Впервые о создании фирменного голосового помощника и «умной» колонки представители сотового оператора сообщили в декабре 2019 года.
РБК вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Политика
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве.
РИА Новости вчера в 21:39
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
Советский и российский актер, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни.
Известия вчера в 19:08
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Общество
Депутат попросил вице-мэра Ракову объяснить ее гардероб на 15 млн рублей. Ему посоветовали почитать сайт мэрии
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин отправил вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой обращение, в котором спросил, соответствует ли действительности информация о том, что в ее гардеробе есть вещи на 15 миллионов рублей.
Дождь вчера в 10:10
Автоспорт
Марко оценил перспективы «Альфа Таури» в сезоне-2020
CT news вчера в 16:08
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт вчера в 12:55
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Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка
Bimru.ru вчера в 05:52
Общество
Ученые назвали самые неблагополучные регионы по клещевому энцефалиту
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) отмечают рост в этом году числа инфицированных клещевым энцефалитом на 15-20% на территории пяти регионов страны.
РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 29 июня в 01:59
Футбол
Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как повлияло удаление хавбека Романа Зобнина на результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском вчера в 16:26
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
Гаджеты
Самый быстрый SSD Samsung 980 Pro выйдет в трех вариантах объемом до 1 Тб
Базовая модификация Samsung 980 Pro получит объем 250 Гб, а расширенная – 1 Тб.
NewInform вчера в 12:15
Политика
Путин призвал жителей России проголосовать по поправкам к Конституции
Во вторник, 30 июня, президент России Владимир Путин призвал жителей России принять участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Форпост Северо-Запад вчера в 06:53