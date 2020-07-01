С 1 июля снова будут произведены единовременные выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тыс. руб. В июне средства полагались для детей в возрасте от трех лет, в этот раз нижней возрастной границы нет.

Что изменится в российских законах в июле 2020 года

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