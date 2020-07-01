Общество

РБКРБКЧто изменится в российских законах в июле 2020 года

1 июля вступит в силу закон, в соответствии с которым решение о предоставлении мер поддержки инвалидам соответствующие органы будут принимать на основе информации из федерального реестра инвалидов.
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Эксперты рассказали об изменениях в законах с 1 июля 2020 года

Дни2404:11

Что изменится в российских законах в июле 2020 года

РБКвчера в 17:00
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Происшествия

Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине

RT на русском 04:31
Общество

В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:51
5
Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Телепорт вчера в 12:55
1
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
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Происшествия

В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке

В Петербурге задержали мужчину, убившего женщину в парке Александрино Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 03:44
11
Наука

Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете

Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением.
Rusargument вчера в 20:10
3
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
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Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
12
Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
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Наука

Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено

По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
Live24 вчера в 08:08
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Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
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Шоу-бизнес

Вдова актёра Проскурина обратится к Собянину за помощью

Вдова актёра Виктора Проскурина Ирина Хонда назвала причину его смерти. Об этом она сообщила Общественной службе новостей.
Общественная служба новостей 02:38
Наука

Ученые впервые засняли процесс очищения мозга от мертвых нейронов

Исследователи наблюдали, как одна микроглия охватывает тело нейрона и его основные ветви (дендриты), в то время как астроциты удаляли меньшие соединительные дендриты.
Машины и Механизмы 03:15
Гаджеты

Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12

Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 29 июня в 02:30
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Здоровье

Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
3
Здоровье

Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет

Нового пандемического подъема заболеваемости коронавирусом не произойдет ни в России, ни в мире.
9111.ru вчера в 12:57
61
Политика

Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам

Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
7,1K
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
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Происшествия

Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле

РИА Новости вчера в 23:17
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 29 июня в 06:56
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Городовой вчера в 08:10
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Происшествия

На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
2,1K
Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
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Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва заплатила 3 млн рублей за памятник другу

Оказывается, что Алла Пугачёва потратила около трёх миллионов рублей на памятник, ушедшему в 2011 году, Александру Барыкину.
OvideO.ru 03:58
86
Наука

Дикие куры были одомашнены более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии

Люди одомашнили ее более 7,5 тысяч лет назад на территории Юго-Западной Азии.
Pravda.Ru вчера в 05:24
33
Наука

В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день

Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
МедиаПоток 29 июня в 06:31
54
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,8K
Космос

В Канаде назвали новый вид пчелы в честь астронавта

МИР 24 вчера в 15:29
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