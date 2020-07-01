1 июля вступит в силу закон, в соответствии с которым решение о предоставлении мер поддержки инвалидам соответствующие органы будут принимать на основе информации из федерального реестра инвалидов.

Что изменится в российских законах в июле 2020 года

Общество В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. 5

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями. 331

Происшествия В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке В Петербурге задержали мужчину, убившего женщину в парке Александрино Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 11

Наука Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением. 3

Здоровье Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1». 12

Наука Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу. 53

Общество С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. 1,5K

Шоу-бизнес Вдова актёра Проскурина обратится к Собянину за помощью Вдова актёра Виктора Проскурина Ирина Хонда назвала причину его смерти. Об этом она сообщила Общественной службе новостей.

Наука Ученые впервые засняли процесс очищения мозга от мертвых нейронов Исследователи наблюдали, как одна микроглия охватывает тело нейрона и его основные ветви (дендриты), в то время как астроциты удаляли меньшие соединительные дендриты.

Здоровье Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры. 3

Политика Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 7,1K

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 119

Происшествия На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе. 2,1K

Наука Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1. 648