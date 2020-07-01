Общество
РБКЧто изменится в российских законах в июле 2020 года
1 июля вступит в силу закон, в соответствии с которым решение о предоставлении мер поддержки инвалидам соответствующие органы будут принимать на основе информации из федерального реестра инвалидов.
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Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине
RT на русском 04:31
Общество
В России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6556 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 216 человек, выписались из больниц 10 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:51
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
Происшествия
В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке
В Петербурге задержали мужчину, убившего женщину в парке Александрино Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM 03:44
Наука
Обнаружен метод лечения закупорки кровеносных сосудов при диабете
Группа ученых провела исследование и обнаружила, что препараты для лечения болезни Альцгеймера могут быть использованы для предотвращения повреждения кровеносных сосудов у пациентов, которые страдают сахарным диабетом второго типа или ожирением.
Rusargument вчера в 20:10
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
Live24 вчера в 08:08
Общество
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
RT на русском вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Вдова актёра Проскурина обратится к Собянину за помощью
Вдова актёра Виктора Проскурина Ирина Хонда назвала причину его смерти. Об этом она сообщила Общественной службе новостей.
Общественная служба новостей 02:38
Наука
Ученые впервые засняли процесс очищения мозга от мертвых нейронов
Исследователи наблюдали, как одна микроглия охватывает тело нейрона и его основные ветви (дендриты), в то время как астроциты удаляли меньшие соединительные дендриты.
Машины и Механизмы 03:15
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 29 июня в 02:30
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не будет
Нового пандемического подъема заболеваемости коронавирусом не произойдет ни в России, ни в мире.
9111.ru вчера в 12:57
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня вчера в 05:59
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов сообщил, какова будет ситуация с коронавирусом с первого сентября.
ToDay News Ufa 04:26
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 29 июня в 06:56
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва заплатила 3 млн рублей за памятник другу
Оказывается, что Алла Пугачёва потратила около трёх миллионов рублей на памятник, ушедшему в 2011 году, Александру Барыкину.
OvideO.ru 03:58
Наука
Дикие куры были одомашнены более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Люди одомашнили ее более 7,5 тысяч лет назад на территории Юго-Западной Азии.
Pravda.Ru вчера в 05:24
Наука
В Великобритании создан фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) выяснили, что терапия темно-красным светом в течение 3 минут в день может серьезно улучшить падающее зрение.
МедиаПоток 29 июня в 06:31
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Космос
В Канаде назвали новый вид пчелы в честь астронавта
МИР 24 вчера в 15:29