Общество

Территория новостейТерритория новостейЧто изменится в российских законах в июле 2020 года

В начала июля этого года вступит в силу закон о самозанятых гражданах. Исходя из него, предприниматели, не нанимающие других людей и зарабатывающие не более двухсот тысяч рублей в месяц, (например, няни, репетиторы, таксисты) обязуются выплачивать особый налог.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Что изменится в российских законах в июле 2020 года

Территория новостей04:51

Эксперты рассказали об изменениях в законах с 1 июля 2020 года

Дни2404:11

Что изменится в российских законах в июле 2020 года

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Политика

Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
1,1K
Общество

В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с апреля

В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 за три месяца, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
RT на русском 03:59
10
Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве

Live24 вчера в 05:09
166
Общество

Полиция в Гонконге задержала более 70 протестующих

Известия 04:25
Баскетбол

Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе

Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Фигурное катание

Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина

Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news вчера в 07:49
10
Общество

Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля

Телепорт вчера в 12:55
1
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
539
Экономика

Богатейшие россияне потеряли с начала года почти 32 миллиарда долларов

С начала 2020 года совокупное состояние богатейших россиян снизилось примерно на 31,81 миллиарда долларов.
Ридус 04:40
2
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
529
Политика

Трамп утвердил план по выводу 9,5 тыс. военных из Германии

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии.
Известия вчера в 17:55
65
Политика

На Украине открылись четыре участка для голосования по Конституции РФ

Еще Ранее Лайф сообщал, что избирательные участки для голосования открылись для граждан России в Китае, Японии, Индии, Азербайджане, Таджикистане и других странах.
Life.ru 02:25
3
Здоровье

Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
4
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
144
Культура

«Разве у матери могут быть нелюбимые дети?»: провинциальная душа Клары Лучко

Из крестьянки в актрисы Клара Лучко родилась 1 июля 1925 года в крестьянской украинской семье.
МИР 24 вчера в 23:00
Футбол

Адебайор покинул «Олимпию» из Парагвая из-за коронавируса в стране

Клуб объясняет решение тем, что Адебайор не может прибыть в Парагвай из-за эпидемиологической обстановки в стране на фоне вспышки коронавируса.
Sports.ru 03:51
Кино

Netflix опубликовал кадры из специального эпизода «Люцифера»

Накануне Netflix опубликовал сразу семь кадров, показав Эллиса, Брандт, Эми Гарсиа и Лорен Джерман в стильных образах, полностью подходящих жанру нуар, в котором снят специальный эпизод.
Popcornnews.ru 03:00
Общество

Бороться с коронавирусом в Казахстане предложили по тактике «трех Т»

Пока не существует вакцины от коронавируса и нет коллективного иммунитета, нужно реализовывать стратегию "три Т", рассказала РБК Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
РИА Новости 03:49
78
Политика

Украинский депутат Рабинович обвинил партию Зеленского в фашизме

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович от партии «За життя» раскритиковал партию сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», обвинив их в фашизме.
РБК 05:10
1
Происшествия

В Петербурге задержали преступника, убившего пожилую женщину в парке

REGNUM 03:44
19
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
224
Общество

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей

С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет – сумма составляет 10 тыс. рублей.
Газета.Ru 03:48
1,7K
Игры

NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX

CyberSport.ru вчера в 04:01
4
Футбол

«Оренбург» попросит «Рубин» перенести матч 26-го тура РПЛ

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клуб попросит казанский "Рубин" перенести матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 04:24
23
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС вчера в 09:33
478
Общество

Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования

Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
16
Политика

Посол Белоруссии в Москве указал срок запуска механизма признания виз

Механизм взаимного признания виз между Россией и Белоруссией заработает в конце 2020 — начале 2021 года, сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко 1 июля журналистам.
ИА Красная Весна 04:53
248
Общество

С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
3,3K
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
Pravda.Ru вчера в 11:23
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное