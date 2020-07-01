Общество

Территория новостейТерритория новостейЧто изменится в российских законах в июле 2020 года

В начала июля этого года вступит в силу закон о самозанятых гражданах. Исходя из него, предприниматели, не нанимающие других людей и зарабатывающие не более двухсот тысяч рублей в месяц, (например, няни, репетиторы, таксисты) обязуются выплачивать особый налог.
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Что изменится в российских законах в июле 2020 года

РБКвчера в 17:00

Что изменится в российских законах в июле 2020 года

Территория новостей04:51

Эксперты рассказали об изменениях в законах с 1 июля 2020 года

Дни2404:11

Рост тарифов, налог для самозанятых и маркировка товаров: что ждет россиян в июле

vtomske.ru01:30

Дорожают коммунальные услуги, а водителям назначат дополнительные анализы: изменения с 1 июля

Вести Калининград12:52

Путешествия по стране, обязательная маркировка и онлайн-кассы — новое в июле-2020

Реальное времявчера в 17:00
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Политика

Поправки поддержали 71,46% избирателей после обработки 15% протоколов

Поправки к Конституции России поддержали 71,46% избирателей, следует из данных Центризбиркома по итогам обработки 15% протоколов.
RT на русском 12:34
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Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия вчера в 17:03
592
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
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Футбол

«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»

"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
1
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Футбол

«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболу

Интерфакс-Спорт 12:23
Игры

Crytek отложила выход ремастера Crysis из-за утечек

Игромания.ру 11:09
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Здоровье

«Кроличья Эбола». Новый смертельный вирус убил тысячи животных в США

По США распространяется новый смертельный вирус геморрагической болезни кроликов, который получил название RHDV2.
Общественная служба новостей 14:14
1
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
1,1K
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины.
Деловое.ТВ вчера в 01:35
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Шоу-бизнес

Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка

Bimru.ru вчера в 05:52
34
Общество

ЦИК обнародовал первые данные голосования по Конституции в Москве

После обработки 0,03% протоколов УИК в столице поправки в Конституцию поддержали 90,98% проголосовавших, соответствующие данные появились на экране в инфоцентре ЦИК России.
РИАМО 13:56
Здоровье

ВОЗ оценила опасность для людей обнаруженного в Китае свиного гриппа

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что доклад ученых о том, что новый штамм свиного гриппа (G4) может вызвать пандемию, неубедителен.
Lenta.ru 12:45
1
Здоровье

Детская стоматологическая поликлиника в Орле не открыла плановый приём

Детская стоматологическая поликлиника не открыла плановый приём, а продолжает принимать пациентов только с острой болью.
ОрёлТаймс вчера в 11:00
6
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
1,9K
Общество

В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей

За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%.
Новый День 13:09
4
Экономика

HeadHunter собирается провести вторичное размещение на фондовом рынке США

В ходе торговой сессии во вторник, 30 мая бумаги HeadHunter на бирже NASDAQ стоили 23,38 долларов за ADS, а рыночная стоимость всей компании составляла 1,169 млрд долларов.
Финансовая газета 10:07
Баскетбол

Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе

Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия вчера в 19:38
27
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
281
Политика

Памфилова объяснила публикацию предварительных результатов голосования

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
Life.ru 12:25
37
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
346
Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
579
Общество

Автознак «Инвалид» утрачивает статус

Как пояснили в минтруде, теперь вместо знака "Инвалид" будет выступать запись в Федеральном реестре инвалидов об используемом транспортном средстве.
Российская газета 29 июня в 11:50
38
Происшествия

Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована

Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
4
Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн в 2019 году стал долларовым миллионером

Российский музыкант и видеооблогер Алишер Валеев, более известный под творческим псевдонимом Моргенштерн, по результатам 2019 года вошел в ТОП долларовых миллионеров до 40 лет по версии издания Forbes.
Актуальные Новости 10:32
1
Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
139
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