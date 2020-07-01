Общество
Территория новостейЧто изменится в российских законах в июле 2020 года
В начала июля этого года вступит в силу закон о самозанятых гражданах. Исходя из него, предприниматели, не нанимающие других людей и зарабатывающие не более двухсот тысяч рублей в месяц, (например, няни, репетиторы, таксисты) обязуются выплачивать особый налог.
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Путешествия по стране, обязательная маркировка и онлайн-кассы — новое в июле-2020
Реальное времявчера в 17:00
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Политика
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции
ЦИК огласил первые данные по голосованию по поправкам к Конституции после обработки 0,79% обработки протоколов.
Газета.Ru 07:59
Авто
Chery готовит для России новый кроссовер Tiggo 2
Российское представительство Chery готовит обновление компактного кроссовера Tiggo 2. Такая информация появилась после того, как автомобили были замечены на автовозе в Москве в пятницу, 26 июня.
CarsWeek.ru вчера в 04:56
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
По данным профильной группы AvtoVAZ News в социальной сети Вконтакте, АвтоВАЗ запланировал представить новую специальную версию модель Lada 4x4, которая будет выпущена лимитированным тиражом.
32CARS.ru 01:00
Политика
Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами
Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Армия и оружие
В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия
В США всегда рассматривают военный сценарий против Ирана, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Моя Москва.онлайн 02:32
Шоу-бизнес
Дава потратил 900 тысяч рублей на лечение мамы от коронавируса
Мать Давида Манукяна переболела коронавирусом, ее лечение обошлось артисту в 900 тыс. руб. Об этом артист рассказал "СтарХит".
RuNews24.ru 01:52
Шоу-бизнес
Жена Виктора Проскурина уточнила причину его смерти
Артист Виктор Проскурин скончался в возрасте 69 лет после приступа хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сообщила его жена Ирина Хонда.
Вести.Ru 06:55
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости 29 июня в 12:25
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Финансы
Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов.
Коммерсантъ вчера в 11:15
Происшествия
В Саратове депутат обвиняется в сбыте контрафактного алкоголя
В Саратове две женщины и четверо мужчин (один из которых районный депутат муниципального собрания) обвиняются в сбыте немаркированного алкоголя.
Четвертая Власть 07:39
Армия и оружие
В КНР назвали слабость ядерного арсенала России
Военное дело 04:16
Политика
МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало
Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Политическая Экспертиза 08:24
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Политика
В Кремле объяснили голосование Путина без маски
Позже стало известно, что участие в голосовании принял и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также был без маски и перчаток.
Lenta.ru 06:21
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
Политика
Путин назвал санкции США против Сирии незаконными
Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Происшествия
Пожар в ангаре в подмосковном Красногорске локализован
Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия вчера в 20:29
Общество
Американцы скупили весь глобальный запас лекарства от COVID-19
Практичная запасливость эгоистичных американцев означает, что на предстоящие месяцы остальные страны останутся с крошечными запасами этого препарата.
Российская газета 07:48
Здоровье
Во Владимирской области открываются апартотели, турбазы и базы отдыха
При соблюдении отельерами всех требований главного санитарного врача области администрация сможет постепенно снимать ограничения в сферах, важных для турбизнеса.
Губерния-33 05:57
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец вчера в 04:28
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала подо Ржевом
Президент России Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны Николаю Черных во время торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
Газета.Ru вчера в 12:40
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11
Происшествия
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 1 июля
1 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, пишет «Екатеринбург в эфире».
Екатеринбург в эфире 07:58