В начала июля этого года вступит в силу закон о самозанятых гражданах. Исходя из него, предприниматели, не нанимающие других людей и зарабатывающие не более двухсот тысяч рублей в месяц, (например, няни, репетиторы, таксисты) обязуются выплачивать особый налог.

Что изменится в российских законах в июле 2020 года

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