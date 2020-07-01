Общество
Территория новостейЧто изменится в российских законах в июле 2020 года
В начала июля этого года вступит в силу закон о самозанятых гражданах. Исходя из него, предприниматели, не нанимающие других людей и зарабатывающие не более двухсот тысяч рублей в месяц, (например, няни, репетиторы, таксисты) обязуются выплачивать особый налог.
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Гаджеты
Samsung готовит к выходу NVMe SSD модели 980 PRO на 1 ТБ
Южнокорейская компания Samsung в скором времени должна представить новую линейку SSD-накопителей типа M.2 NVMe, сообщает Techpowerup.
Live24 05:32
Хоккей
КХЛ рассчитывает начать сезон со зрителями на трибунах
Президент КХЛ Алексей Морозов выразил надежду, что новый сезон стартует со зрителями на трибунах.
Нева Спорт 04:32
Политика
Явка на голосовании по поправкам к Конституции в России составила 55 %
Явка на голосовании по поправкам к Конституции в России составила 55%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Крым 24 05:39
Шоу-бизнес
Вдова назвала причину смерти Виктора Проскурина
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной
Пятый канал вчера в 22:25
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Здоровье
Относятся как к скоту: Заразились коронавирусом 5 сотрудников пульмонологии ЦГБ Бердска
Пациенты с пневмонией лечатся в пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска Отправляют лечиться дома от коронавируса медперсонал пульмонологического отделения ЦГБ Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 06:23
Политика
Мишустин в московской школе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 1 июля, принял участие в голосовании по поправкам к основному закону государства.
Невские Новости 05:43
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
На роль претендуют Кристиан Бэйл и Майкл Китон, ранее уже игравший супергероя в картинах «Бэтмен» 1989 года и «Бэтмен возвращается» 1992 года.
Evo-rus.com 01:13
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова разделась для обложки MAXIM
Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
Политика
Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток
Президент России Владимир Путин был на избирательном участке без медицинской маски и перчаток вовсе не потому, что пренебрегает мерами безопасности во время эпидемии.
РБК 06:29
Космос
Рогозин пообещал российским космонавтам свой интернет на МКС
Российский сегмент Международной космической станции (МКС) будет оснащена собственным, российским интернетом до конца 2020 года, заявил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин 1 июля в интервью телеканалу «Россия 24».
ИА Красная Весна 06:36
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
С 1 июля в России произойдет ряд изменений
С 1 июля расширяется и перечень товаров, которые подлежат обязательной цифровой маркировке. Правила коснутся лекарств, обуви и табака.
Первый канал 00:18
Экономика
Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Известия 29 июня в 17:10
Общество
В Киеве ограничат работу общепита и развлекательных учреждений
Власти Киева приняли решение ограничить работу учреждений общественного питания и развлекательных учреждений, а также проведение массовых мероприятий до 22.00 (совпадает с мск) из-за коронавируса COVID-19, сообщил в среду на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:40
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Игры
Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered
REGNUM вчера в 21:10
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Футбол
Мостовой: «Зенит» может выигрывать РПЛ и с Азмуном, и без него
Экс-капитан сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что возможный уход нападающего Сердара Азмуна из петербургского "Зенита" не ослабит "сине-бело-голубых" в чемпионате России.
РИА Новости 05:56