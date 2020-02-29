1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.

Что изменится в российских законах в марте 2020 года

Здоровье ВОЗ призвала не полагаться на амулеты для защиты от коронавируса Во Всемирной организации здравоохранения призывают не полагаться на амулеты и молитвы в деле защиты от коронавируса, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Политика США запретили въезд для посещавших недавно Иран иностранцев Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней.

Экономика Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Общество Россияне затравили устроившую смертельную банную вечеринку блогершу Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли трое гостей и несколько человек пострадали.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Турция приостанавливает авиасообщение с Италией Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что Турция приостанавливает выполнение авиарейсов в аэропорты Италии, Южной Кореи и Ирака из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Борис Джонсон объявил о помолвке «Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.

Армия и оружие Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.

Авто В Citroen представили компактный двухместный электромобиль Повторный заряд батареи займёт всего 3 часа от стандартной розетки на 220В.В Citroen считают, что популярность этой модели обеспечят низкие требования к его владельцам – водить машину на территории Европы сможет любой человек старше 16 лет.

Армия и оружие Названа защита российских самолетов в Сирии Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.