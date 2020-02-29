Общество

РБКРБКЧто изменится в российских законах в марте 2020 года

1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
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Законы, важные для каждого. Как мы будем жить с 1 марта

Телеканал 360°16:01

Что изменится в российских законах в марте 2020 года

РБК16:00

Много изменений в жизни россиян произойдет после 1 марта

Privet-Rostov.ruвчера в 04:25

Вступил в силу закон, разрешающий ввоз в Россию медикаментов с наркотическими веществами

ТАСС16:04

Россия упростила ввоз незарегистрированных лекарств для тяжелобольных

РЕН ТВ16:01

В Россию с этого дня разрешат ввозить незарегистрированные лекарства

Эхо Москвы16:00

В Россию разрешат ввозить незарегистрированные наркотические лекарства для оказания медпомощи

Парламентская газета25 февраля в 16:01
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
Здоровье

ВОЗ призвала не полагаться на амулеты для защиты от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения призывают не полагаться на амулеты и молитвы в деле защиты от коронавируса, заявил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
РИА Новости 01:13
Общество

В Петербурге завершился марш памяти Бориса Немцова

В Санкт-Петербурге на Троицкой площади завершился марш памяти политика Бориса Немцова.
РБК 07:05
Политика

США запретили въезд для посещавших недавно Иран иностранцев

Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней.
РБК 15:19
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Piter.tv 14:20
Происшествия

Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане

Газета.Ru 15:24
Экономика

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 05:42
Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
Гаджеты

Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств

Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Astera 27 февраля в 11:45
Общество

Россияне затравили устроившую смертельную банную вечеринку блогершу

Россияне затравили блогершу Катерину Диденко, на чьей вечеринке по случаю дня рождения погибли трое гостей и несколько человек пострадали.
Lenta.ru 06:15
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу

Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:51
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

RT на русском 15:41
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform 27 февраля в 08:08
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Политика

Турция приостанавливает авиасообщение с Италией

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа заявил, что Турция приостанавливает выполнение авиарейсов в аэропорты Италии, Южной Кореи и Ирака из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:10
Армия и оружие

Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ вчера в 06:55
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

«Премьер-министр и мисс Саймондс очень рады объявить о своей помолвке», — сообщается в заявлении представителя пары.
RT на русском 14:55
Армия и оружие

Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе

Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.
Sputnik Армения 12:25
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой позирует на рендерах

Известный источник утечек @OnLeaks совместно с ресурсом PriceBaba опубликовал качественные рендеры смартфона среднего уровня Galaxy A41, который готовит к выпуску компания Samsung.
3DNews 01:19
Авто

В Citroen представили компактный двухместный электромобиль

Повторный заряд батареи займёт всего 3 часа от стандартной розетки на 220В.В Citroen считают, что популярность этой модели обеспечят низкие требования к его владельцам – водить машину на территории Европы сможет любой человек старше 16 лет.
Машины и Механизмы 03:07
Политика

МИД Украины признал провал политики изоляции России

Власти Украины пожаловались, что лидеры западных стран нарушают политику изоляции России.
Российский Диалог 11:58
Футбол

Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru 13:39
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована судом

Южный Федеральный вчера в 03:34
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Lenta.ru вчера в 05:44
Общество

В Италии из-за коронавируса на «карантин» поместили актера Тома Круза

Росбалт 11:13
Кино

Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Discover24 05:58
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 27 февраля в 17:48
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Инсайдеры назвали список смартфонов Xiaomi, которые будут оснащены Android MIUI 12.
МонаВиста 14:22
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

РБК 15:58
Культура

Сергей Лазарев прокомментировал свой конфликт с Симоном Осиашвили

Bimru.ru 10:05
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