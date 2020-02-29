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РБКЧто изменится в российских законах в марте 2020 года
1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
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В Россию разрешат ввозить незарегистрированные наркотические лекарства для оказания медпомощи
Парламентская газета25 февраля в 16:01
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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