Общество

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаЧто изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Национальная служба новостейвчера в 01:51

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новостивчера в 01:00

Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле

Версия-Саратов30 марта в 04:59

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБК31 марта в 17:00

Законы, вступающие в силу с 1 апреля

Парламентская газета31 марта в 17:30

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФ31 марта в 01:48

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС31 марта в 17:01
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Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Политика

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом

По информации издания, Белоруссия попросила у Российской Федерации выделить медицинские маски, тест-системы и аппараты искусственной вентиляции лёгких.
Мой Брянск вчера в 01:49
Общество

В ЯНАО изменили решение по зарплате чиновников на время выходной недели

Госслужащим в ЯНАО не будут выплачивать зарплату в двойном размере, как это было объявлено ранее.
URA.Ru вчера в 22:51
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 31 марта в 13:17
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Политика

Министр строительства и ЖКХ Хакасии стал заместителем главы республики

Новиков приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя региона в четверг.
Интерфакс - Россия вчера в 23:40
Политика

Премьер Японии хочет отложить визит в Москву на 75-летие Победы

Ранее в феврале глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, стороны прорабатывают возможность участия Абэ в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 08:44
Здоровье

Раздался голос из палаты: рекомендовано ограничить продажу алкоголя

По словам Хамзаева, российские власти должны определить норму продажи алкоголя в одни руки, превышение которой должно быть признано опасным.
Ульяновск онлайн вчера в 22:15
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 6%

Стоимость нефти марки Brent в четверг выросла более чем на 6%, передает РИА «Новости», ссылаясь на информацию с торговых площадок.
МИР 24 вчера в 23:45
Футбол

В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона

Главные тренера английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Чемпионат вчера в 23:14
Политика

Разведка США заподозрила Китай в занижении данных по коронавирусу

Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 21:04
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень вчера в 03:07
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.
Интерфакс вчера в 18:09
Здоровье

В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.
АБН вчера в 10:39
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ вчера в 04:42
Общество

В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
МонаВиста вчера в 06:54
Здоровье

У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус

В Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Блохина в Москве приостановлена госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онкоцентра.
Интерфакс вчера в 16:44
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

Эксперты «КиноПоиска» рассказали о фильмах и сериалах, которые жители России предпочитают в период самоизоляции.
KudaGo вчера в 08:14
Авто

Mazda отзывает в России один 20-летний автомобиль

Японская компания Mazda объявила об отзыве редкого 21-летнего седана Mazda Xedos-9, проданного в России 22 декабря 1999 года.
Автоновости дня вчера в 05:10
Хоккей

«Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавируса

«В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», - сказано в опубликованном ведомством заявлении.
ProstoProSport вчера в 01:13
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Политика

В США приземлился самолет с медоборудованием из России

Напомним, что днем ранее США стали "лидером" в печальном списке стран с наибольшим число зараженных коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:36
Футбол

РФС приостановил проведение соревнований до 31 мая

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о приостановке футбольных соревнований до 31 мая включительно.
Евро-футбол.ру вчера в 12:58
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену

Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация, что супруга известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подать на развод.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Политика

Стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России

Газете «Коммерсант» стало известно о планах продлить нерабочую неделю в России.
Lenta.ru вчера в 21:23
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
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