В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Политика Премьер Японии хочет отложить визит в Москву на 75-летие Победы Ранее в феврале глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, стороны прорабатывают возможность участия Абэ в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве.

Футбол В Англии хотят увеличить количество замен после возобновления сезона Главные тренера английской Премьер-лиги и Английской футбольной лиги намерены предложить увеличение количества замен после возобновления сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

Здоровье В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.

Общество Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве В Москве в среду скончались еще три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 и двусторонней пневмонией, общее число скончавшихся в столице выросло до 19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в ночь на четверг.

Здоровье В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса По данным экспертом, смертность от гриппа на севере Италии была ниже среднего на 6%, в центре и на юге страны – на 3%. Пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность от коронавируса.

Здоровье У сотрудницы онкоцентра имени Блохина выявили коронавирус В Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) им. Блохина в Москве приостановлена госпитализация в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе онкоцентра.

Авто Mazda отзывает в России один 20-летний автомобиль Японская компания Mazda объявила об отзыве редкого 21-летнего седана Mazda Xedos-9, проданного в России 22 декабря 1999 года.

Хоккей «Адмирал» снялся с нового сезона КХЛ из-за коронавируса «В Континентальной хоккейной лиге команда "Адмирал" от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», - сказано в опубликованном ведомством заявлении.