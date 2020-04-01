В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.

Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

Политика Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.

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Музыка «Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.

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Футбол Игроки «Спартака» согласились на понижение зарплат Футболисты поддержали клуб в сложившейся ситуации. В московском «Спартаке» объявили о сокращении зарплат игроков первой команды.

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