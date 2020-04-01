Общество

Полиграф.МедиаПолиграф.МедиаЧто изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года

В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
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Что изменилось в законах России с 1 апреля 2020 года

Невские Новости14:38

Пенсии, маткапитал, ОСАГО: что изменится в законах с 1 апреля

РИА Новости01:00

Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле

Версия-Саратов30 марта в 04:59

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

РБКвчера в 17:00

Законы, вступающие в силу с 1 апреля

Парламентская газетавчера в 17:30

Какие законы вступают в силу в апреле

Государственная Дума РФвчера в 01:48

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАССвчера в 17:01
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

ТАСС вчера в 20:26
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В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
Политика

Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Газета.Ru 08:53
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В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

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РИА Новости 20:13
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Актриса Кристина Асмус недавно разоткровенничалась в одном из интервью и рассказала о том, как она познакомилась с комиком Гариком Харламовым.
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Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
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Общество

Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе

Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
PRO Город Чебоксары 14:00
Музыка

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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно приобретать продукты в условиях распространения коронавируса.
РИА Новости 20:41
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Гаджеты

Сегодня исполнилось 44 года со дня основания Apple Inc

Ровно 44 года назад, 1 апреля 1976 года, Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн официально зарегистрировали компанию Apple Computer Company.
3DNews 11:46
Гаджеты

Бренд Honor представил бюджетный смартфон Honor 9A

Вчера на своей презентации компания Honor показала новый бюджетный смартфон под названием Honor 9A.
ITZine.ru вчера в 00:00
Общество

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса

Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Lenta.ru 12:12
Футбол

Игроки «Спартака» согласились на понижение зарплат

Футболисты поддержали клуб в сложившейся ситуации. В московском «Спартаке» объявили о сокращении зарплат игроков первой команды.
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Космос

Волгоградцы стали гораздо ближе ко Вселенной

В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.
РИАЦ 07:56
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Древесные кольца помогли определить дату извержения Санторина

Индикатор 09:36
Авто

Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу

Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
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Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
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Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 18:09
Спорт

ФК «Луч» подтвердил, что не выступит в ФНЛ в следующем сезоне

Владивостокский футбольный клуб "Луч" подтвердил, что в следующем сезоне не сыграет в первенстве футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
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Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
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Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля

Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
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В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя

На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.
Российская газета 04:42
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Игры

Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Peterburg2.ru 17:02
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Украинским медикам пообещали тройной оклад за лечение зараженных коронавирусом

Медицинские работники Украины получат доплату в размере трех должностных окладов за лечение пациентов с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава страны.
Взгляд.ру 20:02
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Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество

Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Территория новостей 04:35
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