Общество
Полиграф.МедиаЧто изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
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Про пенсии, маткапитал, ОСАГО, ипотеку и аттракционы: какие законы и нормы вступают в силу в апреле
Версия-Саратов30 марта в 04:59
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 21:44, Ашберн
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Политика
Трамп признался в намеренном сокрытии правды о коронавирусе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о супружеской жизни с Гариком Харламовым
Актриса Кристина Асмус недавно разоткровенничалась в одном из интервью и рассказала о том, как она познакомилась с комиком Гариком Харламовым.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Общество
Роспотребнадзор посоветовал, как выбирать продукты в условиях COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно приобретать продукты в условиях распространения коронавируса.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Гаджеты
Сегодня исполнилось 44 года со дня основания Apple Inc
Ровно 44 года назад, 1 апреля 1976 года, Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн официально зарегистрировали компанию Apple Computer Company.
Гаджеты
Бренд Honor представил бюджетный смартфон Honor 9A
Вчера на своей презентации компания Honor показала новый бюджетный смартфон под названием Honor 9A.
Общество
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса
Российские военные врачи в Италии описали странные случаи смерти от коронавируса. Их слова приводит «Московский Комсомолец».
Футбол
Игроки «Спартака» согласились на понижение зарплат
Футболисты поддержали клуб в сложившейся ситуации. В московском «Спартаке» объявили о сокращении зарплат игроков первой команды.
Космос
Волгоградцы стали гораздо ближе ко Вселенной
В рубрике «Астрономическая минута с Волгоградским планетарием» каждый день лектор подробно повествует о небесных явлениях в широте нашего региона, видимых вооруженным взглядом, будь то растущая Луна и пепельный свет, яркая Венера или маленькая оранжевая звезда Альдебаран, а также многое другое.
Авто
Обновленный кроссовер Honda Avancier поступил в продажу
Японская компания Honda вывела на рынок обновленный купеобразный кроссовер Avancier.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Спорт
ФК «Луч» подтвердил, что не выступит в ФНЛ в следующем сезоне
Владивостокский футбольный клуб "Луч" подтвердил, что в следующем сезоне не сыграет в первенстве футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил
Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
Гаджеты
Смартфон Apple iPhone 9 могут представить уже 15 апреля
Поссер сообщил, что была озвучена дата 15 апреля, а 22 апреля он начнет поступать в магазины, но пока это не точные сроки, так как руководство компании может еще скорректировать дату из-за коронавируса.
Происшествия
В Иркутской области инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя
На одном из участков дороги машинам пришлось сбросить скорость, тогда старший лейтенант полиции Евгений Аксенов выскочил из патрульного автомобиля и бегом догнал авто нарушителя.
Здоровье
В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции
В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Игры
Российские игроки не увидят ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
На PlayStation 4 вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2. Однако компания Sony Interactive Entertainment решила ограничить продажу игры для российских пользователей консоли.
Здоровье
Украинским медикам пообещали тройной оклад за лечение зараженных коронавирусом
Медицинские работники Украины получат доплату в размере трех должностных окладов за лечение пациентов с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба минздрава страны.
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.